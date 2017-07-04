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باحث عدني يكتشف نهار في أحد شوارع كريتر بعدن

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 04 يوليو 2017 03:02 صباحاً

 

بصراحة أتمشيت بحياتي على نهر التايمز الإنجليزي ونهر السين الفرنسي وعلى ضفاف جسر السويد والدنمارك، بس ما كنت أعرف أنه عندنا بسوق الاتحاد بكريتر في نهر كمان على ضفاف زغط اللاورا أبو التمبل .. بأمانة أنه نهر الأول من نوعه يا سلام سلم ومسافته تبدأ من بداية زغط سوق الحدادين مروراً بسوق البهرة والاتحاد ووصولاً إلى سوق الطعام، نهر تشم رائحته العطرة مخلوطة مع العطور والبهارات وحوايج التمبل وحدث ولا حرج حتى من كثر فرحتي لبست اليوم فوطه حافوني عشان أتمشي على النهر. نتمنى من أصحاب المجاري أنه ما يعملوا بهذا النهر الجاري شيء ولايمسوه بسوء علشان السواح يتمشوا عله ويجيبوا دخل للبلاد، كما نتمنى من المجلس المحلي صيرة وإدارة المياه والمجاري والمحافظة يجوا يتمشوا معانا والله با يعجبكم.

 

*- بلال غلام حسين .. باحث ومؤرخ عدن

 

3 يوليو 2017م

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