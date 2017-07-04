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اخبار المحافظات

اللواء الزبيدي يعود الى العاصمة عدن بعد جولة ناجحة في عدد من العواصم العربية.

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 04 يوليو 2017 02:33 صباحاً

 

عاد الى العاصمة عدن مساء اليوم سيادة اللواء  عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ،قادما من دولة الامارات العربية المتحدة ، بمعية نائب رئيس المجلس الشيخ هاني بن بريك ،بعد جولة ناجحة قاما بها  شملت عدد ا من العواصم العربية.

 

ورافق الاخوين  رئيس ونائب رئيس المجلس الانتقالي كل  من   الشيخ صالح بن فريد العولقي ،والشيخ عبدالرب النقيب، والاستاذ لطفي شطارة ، والمهندس عدنان الكاف، ،اعضاء هيئة رئاسة المجلس.

 

واكد رئيس المجلس  ان  الجولة التي  قام بها  هو وعدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الى كل من ابوظبي والرياض والقاهرة واللقاء بعدد من القيادات في دول التحالف العربي، وكذا اللقاؤ بعدد  من المكونات الجنوبية في الخارج ،كانت ايجابية جدا ، وتكللت  بنتائج مهمة ستنعكس اثارها في الدفع بنشاط المجلس قدما الى الامام.

واشار الى ان الايام القادمة ستشهد البدء بتنفيذ خطوات  تنظيم هيكلة المجلس ،وتحديد هيئاته للبدء بعمله وفقا للتفويض الممنوح له من شعبنا الجنوبي في 4 مايو الماضي،وتنفيذا لقرار اعلان هيئة رئاسة المجلس في 11مايو .

 

كان في مقدمة مستقبلي اللواء الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وأعضاء المجلس عدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 

 

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