أعيد وأكرر الحكاية ليست عيدروس ..

الحكاية مصير شعب وتضحيات كبرى، لذلك موعدنا يوم الخميس مهم للغاية ..

لن يصبر احد على الشرعية ويتحمل مثل ما تحمل شعب الجنوب ومفايش داعي اشرح كيف صبرنا وتحملنا لمدة عامين رغم كل الخذلان، الكل يعرف ذلك وهو جزء من هذا الصبر .

وعلى الرغم من ذلك الصبر بدل ان يكافىء الجنوبيين بأن يكون شريك حقيقي في صناعة القرار، باتت تتحكم به شلة من المراهقين في الرياض لتنفيذ اجندة الاخوان في العالم العربي مستغلة طيش وهبالة بعض المقربين من هادي ..

بخروجنا نساهم في وقف هذا العبث وعودة الامور الى نصابها لأن ما يجري ليس خطير فقط علىنا في الجنوب، ولكن على مشروع التحالف العربي برمته في اليمن .

ثقوا ان انظار العالم هذه المرة تتجه الى عدن، وبأهتمام كبير بعد ان كُشفت كل الاوراق .

لذلك الخروج يوم الخميس واجب على الجميع للحفاظ على التضحيات التي تحققت، ولترسيخ الشراكة الحقيقة مع التحالف العربي وهي الشراكة التي حققت نصر حقيقي في اليمن بعيداً عن الاسترزاق .

#ياسر_اليافعي

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