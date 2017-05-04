منذ دقيقه
رئيس المجلس السياسي للحوثيين يشيد بقيادات حزب الإصلاح ويوجه بالاهتمام بهم
  وجه القيادي الحوثي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للإنقلابيين، صالح الصماد، سلطات المليشيات في محافظة إب الى الاهتمام بأحوال قيادات حزب الإصلاح في المحافظة، من الذين أيدوا الانقلاب . وزار الصماد مدينة إب اليوم الاحد وسط انتشار كثيف لمسلحي الجماعة وعناصر الاجهزة
منذ 4 دقائق
أعيد وأكرر الحكاية ليست عيدروس ..
  الحكاية مصير شعب وتضحيات كبرى،  لذلك موعدنا يوم الخميس مهم للغاية .. لن يصبر احد على الشرعية ويتحمل مثل ما تحمل شعب الجنوب ومفايش داعي اشرح كيف صبرنا وتحملنا لمدة عامين رغم كل الخذلان، الكل يعرف ذلك وهو جزء من هذا الصبر .   وعلى الرغم من ذلك الصبر بدل ان يكافىء
منذ 8 دقائق
إعلان تاريخي بضوء أخضر دولي ..
  فشلت الشرعية في إدارة أبسط الأمور ولم تجيد إلا صناعة الأزمات وهذا ما جعل دول التحالف والعالم أن يبحثوا عن قوى جديدة غير فاسدة كشريك صادق في مقاومة الانقلابيين و مكافحة الإرهاب ومن أجل إدارة اليمن جنوبا وشمالا وهذا ماحصل في إعلان عدن التاريخي .   أبسط سياسي سيدرك ذلك
منذ 16 دقيقه
#الإمارات تجهز 10 آبار مياه للشرب في المخا
  تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تنفيذ مشاريعها الإنسانية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، في إطار الحملة الإغاثية لإنعاش الحياة وتطبيع الأوضاع في الخدمات الأساسية عقب تحرير المدينة من سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. واستكملت الهيئة مشروع
منذ 21 دقيقه
الجنرال ‘‘عبود خواجه‘‘ يطلق عدد من الأغاني الساخطة من قرارات الرئيس هادي
  اطلق فنان الثورة الجنوبية ‘‘الجنرال‘‘ الربان عبود زين الخواجه عدد من الاغاني الساخطه من قرارات الرئيس هادي الأخيره التي قضت في عزل رموز من المقاومة الجنوبية المشاركة في السلطة المحلية أمثال اللواء عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك .. وتاييدا”منه للحشد الشعبي
الرئيسية مقالات إعلان تاريخي بضوء أخضر دولي ..
مقالات
الخميس 04 مايو 2017 05:36 مساءً

إعلان تاريخي بضوء أخضر دولي ..

وضاح بن عطية
مقالات أخرى للكاتب
اتباع حزب الإصلاح والتبعية العمياء ...!
الأنوار القوية في تضليل إعلام الشرعية !
إعلاميو حزب الإصلاح !!!
داخل كل فاسد عفاشي صغير ..(خالد الرويشان أنموذجا)
الإصلاح حزب المؤامرات
إلى أبناء تعز لسنا أعداءكم ولستم أعدائنا ...!
ليس بالكذب ينتصر العرب يا #قناة_العربية ..!!
الإعلام الجنوبي مثل مياه النافورة !!
ما وراء خطاب عفاش الأخير ..
الشرعية تمشي على خطى عفاش

 

فشلت الشرعية في إدارة أبسط الأمور ولم تجيد إلا صناعة الأزمات وهذا ما جعل دول التحالف والعالم أن يبحثوا عن قوى جديدة غير فاسدة كشريك صادق في مقاومة الانقلابيين و مكافحة الإرهاب ومن أجل إدارة اليمن جنوبا وشمالا وهذا ماحصل في إعلان عدن التاريخي .

 

أبسط سياسي سيدرك ذلك وسيعرف أن مليونية 4 مايو بضوء أخضر دولي وسيكون ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله ، ومن يكتب غير ذالك فهو يدرك أن كلامه في إطار المناكفات السياسية ليس إلا ، وهو يعلم أن الحقيقة على الواقع واضحة وضوح الشمس .

 

موافقة التحالف على مبادرة كيري رسالة واضحة بعد نفاذ كل الوسائل لتقويم قوى الشرعية إلا أن تلك القوى فاشلة ولا تجيد إلا صناعة الفشل وكل القوى في الشرعية تعمل بكل جهدها لإطالة الحرب .

 

أبسط مثال تخيلوا الأيام الأخيرة كيف كانت الإمارات تستعد وتجهز المقاومة للسيطرة على معسكر خالد في تعز والسعودية تحشد الدول للدعم من أجل  السيطرة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي فماذا عملت قوى الشرعية !؟

ذهبت إلى خلط الأوراق واستفزاز شعب الجنوب؛ ومقاومته بقرارات إقصاء لقيادات المقاومة الجنوبية الميدانية ولم يكتفوا بذالك بل أعلنوا عن تقديمهم للمحاكمة واختاروا تاريخ 27 ابريل سيء الذكر لإصدار القرارات .

 

أمريكا تخلت عن الشرعية بوضوح في مبادرة كيري والسعودية والإمارات وصلت إلى باب مسدود مع قوى الشرعية التي اتضح أنها تعمل على ابتزاز التحالف وانهاكه ربما بأثر رجعي و انتقاما من موقف دول التحالف من الربيع العربي .

 

لقد سبق إعلان عدن التاريخي تحركات داخلية ودولية وتنسيق منقطع النظير وهناك قيادات وكوادر جنوبية وجنود مجهولة تعمل بوتيرة عالية وبدعم دولي لنقل الجنوب وقضيته إلى المحافل الدولية وعما قريب سوف ترون ذلك .

 

#إعلان_عدن_التاريخي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال