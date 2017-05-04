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#الإمارات تجهز 10 آبار مياه للشرب في المخا

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 04 مايو 2017 05:28 مساءً

 

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تنفيذ مشاريعها الإنسانية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، في إطار الحملة الإغاثية لإنعاش الحياة وتطبيع الأوضاع في الخدمات الأساسية عقب تحرير المدينة من سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. واستكملت الهيئة مشروع متكامل لحفر وتجهيز 10 آبار مياه صالحة للشرب لتحسين هذه الخدمة وإنهاء معاناة تجرعها الأهالي في المدينة منذ سنوات طويلة جراء شح المياه الصالحة للشرب، حيث تساهم تلك الآبار في إغاثة الآلاف من المواطنين وتأمين مياه نظيفة صالحة للشرب.

 

وأشار أنور المرفدي أحد مسؤولي قطاع مياه الريف في تصريح لـ»الاتحاد» إلى أن الهلال الإماراتي عمل على اختيار المناطق المنكوبة في الشريط الساحلي الغربي والعمل على تجهيز آبار إسعافية عاجلة من أجل رفع معاناة المواطنين، مشيراً إلى أن تقنيات حديثة تم تزويد تلك الآبار من أجل استمرار العمل في ضخ المياه من خلال تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية في خطوة تحفظ الاستدامة في المشروع.

 

وعبر عدد من المواطنين المستفيدين من الآبار عن شكره وتقديرهم للدور الإنساني والإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع معاناة المتضررين والمحتاجين، مشيرين إلى أن المشاريع التنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ساهمت في إعادة الأمل والحياة وستظل محفورة في ذاكرة الأهالي. وأشاروا إلى أن أنهم ظلوا سنوات طويلة خصوصاً في ظل حكم المخلوع صالح في انتظار إنهاء أزمة المياه وتأمينها في القرى الساحلية والصحراوية الواصلة من باب المندب وحتى مدينة المخا الاستراتيجية.

 

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