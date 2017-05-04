الجنرال ‘‘عبود خواجه‘‘ يطلق عدد من الأغاني الساخطة من قرارات الرئيس هادي

اطلق فنان الثورة الجنوبية ‘‘الجنرال‘‘ الربان عبود زين الخواجه عدد من الاغاني الساخطه من قرارات الرئيس هادي الأخيره التي قضت في عزل رموز من المقاومة الجنوبية المشاركة في السلطة المحلية أمثال اللواء عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك .. وتاييدا”منه للحشد الشعبي في العاصمة عدن .

وقد تفاعل الربان عبود خواجه في الدعوات للزخف الشعبي لجماهير الجنوب إلى عدن للتعبير عن إرادة الشعب المنشودة والحفاظ عليها .

وقال الخواجه ثورو يا أحرار الجنوب لانتزاع حقكم وانا معاكم في قلبي وكل ما املك وأحيي الحشد الشعبي العظيم ، وقال الخواجه مع صدور الاغاني الجديدة أنها تعبر عن موقفنا الرافض لهذه القرارات ومساندة الحشد الشعبي الجنوبي المعلن عنه اليوم الخميس في العاصمة عدن لمواجهة الانقلاب على شرعية المقاومة الجنوبية وعزل رموز قيادتها .

وذكر الخواجه ان الأغنية الأولى بعنوان الحذر من كلمات

الشاعر :احمد علي فدعق

لحن : تراث ، الثانية بعنوان ماكان العشم كلمات: محسن لصور

لحن تراث : غناء عبود خواجه

والاخرى بعنوان “الاستقلال”

كلمات : مجمل

وألحان : عِوَض بن ساحب

غناء مشترك

الفنان عوض بن ساحب

والفنان عبود خواجه

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