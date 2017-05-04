خفايا دخول طقم عسكري تابع للواء 39 ساحة خور مكسر وأستفزازه للجماهير وقيامه بإطلاق الرصاص

تسببت حركة إستفزازية لطقم عسكري يتبع اللواء 39 المتواجد بجوار ساحة العروض بإستفزاز الجماهير الغفيرة بالمرور وسط الجمهور الذين تمتلئ بها الساحة والتي هبت لتمزيق صور للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحملها جنود الطقم الأمر الذي دفع الجماهير لتمزيقها مما دفع الجنود لإطلاق النار خوفا من الجمهور .

مصدر إعلامي متواجد في الساحة أبلغ موقع "شبوه برس" بأن رجال أمن الساحة تصرفوا بحكمة وقاموا بإحتواء الوضع ومنع تطوره كما سعى إليه من قام بإرسال الجنود إلى الساحة دون تقدير للنتائج التي سيحدثها هذا الإستفزاز .وأكد المصدر احتواء الموقف وتوقف الاشتباكات داعيا الى ضبط النفس وتفويت الفرصة امام المتربصين بوحدة الشعب الجنوبي.

جدير بالتذكير أن اللواء 39 بقيادة اللواء عبدالله الصبيحي (من أبين) المعسكر في بدر بخورمكسر يدين بالولاء للجنرال علي محسن وحزب الاصلاح اليمني .

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