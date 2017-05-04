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الحكومة اليمنية تفشل في تسيير مسيرات مدفوعة الثمن مناوئة لمليونية “إعلان عدن التاريخي”

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 04 مايو 2017 05:17 مساءً

 

فشلت الحكومة اليمنية ، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، في تسيير مسيرات ومظاهرات شعبية مؤيدة للقرارات الصادرة عن الرئاسة اليمنية مؤخرا، ومناوئة لفعالية لمليونية (إعلان عدن التاريخي) التي اقامتها مكونات الثورة الجنوبية بمدينة (عدن) عدى عن تسيير عشرات المهمشين مستفيده من فقرهم وحاجتهم الملحة للمال           

                                                                                                                                                           وأفادت مصادر مطلعة بـ “عدن” عن فشل الحكومة في عملية حشد أكبر عدد من المتظاهرين لتأييد قرارات الرئيس (هادي) في مديرية  (كريتر) عشية فعالية ( المكونات الجنوبية ) وعقب إقامة الفعالية الجنوبية في (ساحة العروض)  بـ (مديرية خور مكسر) بالرغم من الأموال الطائلة التي دفعتها الحكومة عبر كل من نجل الرئيس اليمني (جلال هادي) ورجل الأعمال المتنفذ “أحمد صالح العيسي” و قريبه “أديب العيسي”  اللذين لم ينجحوا في حشد أكثر من 50 شخص تم اغرائهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل المشاركة في التظاهرات التي الممولة من قبل (الشرعية اليمنية).                                                

                                                            

إلى ذلك، شارك مئات الآلاف من المواطنين الجنوبيين من (حضرموت وشبوة ولحج وردفان ويافع والضالع) لمليونية. (إعلان عدن التاريخي ) التي أقيمت بمدينة (عدن) تلبية  للدعوة التي أطلقها ( مكونات الثورة الجنوبية ) تعبيرا عن رفض الشعب الجنوبي الجنوبي لقرارات  (هادي) الأخيرة وعودة تيار (الإخوان) للهيمنة على (عدن)، وتأكيدا على شرعية (الحراك)  و(المقاومة الجنوبية) .   وأعلن في المليونية صباح اليوم الخميس عن تفويض مكونات الثورة الجنوبية للقائد عيدروس الزبيدي بتشكيل مجلس سياسي جنوبي يدير كافة شؤون محافظات الجنوب ويترأسه الزبيدي ويختار قوام المجلس الذي سيمثل أيضا شعب الجنوب في أي مفاوضات دولية.

*- شبوه برس – المندب نيوز

 

 

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