اللواء الزبيدي : 4 مايو سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الثورة ونقلة نوعية في العمل السياسي داخليا وخارجيا
قال القائد الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ان يوم تاريخ اليوم 4 مايو 2017 سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية ونقله نوعية في العمل السياسي الجنوبي الاحترافي داخليا وخارجيا .
الزبيدي في كلمته التي القاها امام عشرات الالاف من مواطني المحافظات الجنوبية اكد على ان المرحلة القادمة ستكون مختلفة وان الجميع سيخوضها بتلاحم .
وقال " هذه المرحلة سنخوضها معا وسننتصر بها كما انتصرنا في معارك الشرف والبطولة ".
واضاف " سنخوض النضال لاستكمال مهمة ثورة الجنوب التحررية " .
الزبيدي خاطب الجماهير المحتشدة بساحة العروض بالقول : اسئل الله العلي القدير ان يمكنني من الوفاء لكم بروحي ودمي " شكرا لهم الاحتشاد والحضور في الفعالية .
واختتم الزبيدي خطابه الموجز بالاشارة الى ان ادارته ستعمل مع كافة مكونات الجنوب السياسية والاقتصادية والعسكرية حتى تحقيق الاستقلال الكامل لدولة الجنوب وعاصمتها عدن .