اللواء الزبيدي : 4 مايو سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الثورة ونقلة نوعية في العمل السياسي داخليا وخارجيا

قال القائد الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ان يوم تاريخ اليوم 4 مايو 2017 سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية ونقله نوعية في العمل السياسي الجنوبي الاحترافي داخليا وخارجيا .

الزبيدي في كلمته التي القاها امام عشرات الالاف من مواطني المحافظات الجنوبية اكد على ان المرحلة القادمة ستكون مختلفة وان الجميع سيخوضها بتلاحم .

وقال " هذه المرحلة سنخوضها معا وسننتصر بها كما انتصرنا في معارك الشرف والبطولة ".

واضاف " سنخوض النضال لاستكمال مهمة ثورة الجنوب التحررية " .

الزبيدي خاطب الجماهير المحتشدة بساحة العروض بالقول : اسئل الله العلي القدير ان يمكنني من الوفاء لكم بروحي ودمي " شكرا لهم الاحتشاد والحضور في الفعالية .

واختتم الزبيدي خطابه الموجز بالاشارة الى ان ادارته ستعمل مع كافة مكونات الجنوب السياسية والاقتصادية والعسكرية حتى تحقيق الاستقلال الكامل لدولة الجنوب وعاصمتها عدن .

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