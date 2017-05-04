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اخبار المحافظات

نص كلمة القائد الزبيدي في مهرجان 4 مايو : هذا اليوم العظيم سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية(صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 04 مايو 2017 11:46 صباحاً
القائج عيدروس الزبيدي يلقي كلمته

 

قال القائد عيدروس الزبيدي في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس 4 من مايو بساحة العروض في مليونية إعلان عدن التاريخي إن  هذا اليوم العظيم سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية، ونقلة نوعية في العمل السياسي الجنوبي الاحترافي داخلياً وخارجياً.

 

 

موقع "شبوه برس" ينشر نص كلمة القائد عيدروس الزبيدي :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين..

يا جماهير شعب الجنوب العظيم..

في حشدكم المليوني هذا غير المسبوق في التاريخ السياسي للجنوب، وحضوركم في هذه الهبة الشعبية إلى عاصمة الجنوب عدن تلبية لنداء الواجب دفاعاً عن قضيتكم وتضحيات المقاومة الجنوبية الباسلة ونضال الحراك السلمي الجنوبي.

أحييكم تحية الأبطال وأضع على رؤوسكم قبلات الوفاء والعرفان وأنتم تنقشون بأقدامكم على تراب أرض الجنوب من أقصاه إلى أقصاه ملامح مرحلة السيطرة على الأرض، هذه المرحلة التي سنخوضها معاً وننتصر فيها مثلما انتصرنا في معارك الشرف والبطولات، ولا استطيع أوفيكم بكلمات الوفاء والعرفان، ولكنني أدعو الله العلي القدير أن يمكنني من الوفاء لكم بروحي ودمي، وخوض مشوار النضال المشترك بروح المقاومة وعنفوان العطاء باستكمال مهام ثورة الجنوب التحررية.

إن هذا اليوم العظيم 4 مايو 2017م سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية، ونقلة نوعية في العمل السياسي الجنوبي الاحترافي داخلياً وخارجياً.

وأتقدم إليكم بالشكر وجزيل العرفان على الثقة التي منحتموني إياها والمسئولية الجسيمة التي لن استطيع تنفيذها إلا بكم وفيكم بتكاتفكم وصمودكم كما عهدناكم، وإننا سنعمل مع كافة شرائح ومكونات الجنوب سياسية واقتصادية وعسكرية وصولاً إلى الاستقلال الكامل لدولة الجنوب العربي.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار.

والشفاء للجرحى.. والحرية للمعتقلين.

عاش الجنوب حراً أبياً

والسلام عليكم ورحمة الله .

 

 

 

 

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