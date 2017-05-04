احتشاد آلالاف بساحة العروض وأمسية فنية تلهب حماس الجماهير

عبدالله مجيد -

توالى موصول الجماهير المحتشدة تصل تباعا من عموم محافظات وبلدات الجنوب إلى العاصمة عدن للمشاركة بمليونية الخميس والتي أطلق على تسميتها (إعلان عدن التاريخي)، للتعبير عن رفض استهداف قيادة المقاومة الجنوبية من قبل الشرعية اليمنية.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر يوم الخميس الماضي الماضي قرارات قضت بإقالة محافظ العاصمة عدن السابق عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة السابق هاني بن بريك مع إحالته للتحقيق، وذلك عشية احتفال شعب الجنوب بالذكرى ال23 لإعلان نظام المخلوع علي صالح الحرب على أرض الجنوب.

واعتبر الجنوبيون القرارات الرئاسية استهدافا مباشراً لرموز الثورة الجنوبية، والقضاء على كل الانتصارات التي حققها الحراك والمقاومة الجنوبية.

وبدأت ساحة العروض بخور مكسر منذ صباح اليوم الأربعاء باستقبال المواكب القادمة من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والضالع ولحج والصبيحة ويافع ومن كل مناطق وبلدات الجنوب.

ودشنت عصر اليوم فعاليات المليونية بمهرجان ثوري تخللته الكثير من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية المعبرة، وفي المساء أحيت فرقة موسيقية حفل فني تضمن أغاني ثورية ألهبت حماس الجماهير، وكانت قوات عسكرية قد انتشرت منذ ثلاث أيام في جميع مداخل الساحة لتأمينها.

وسيبات الثوار ليلتهم في الساحة للمشاركة في الفعالية المركزية غدا الخميس، والتي سيشارك فيها قيادات بارزة في الثورة الجنوبية ومن المقرر أن يتقدم المشاركين عيدروس الزبيدي وبن بريك.

وتعد هذه الفعالية أول مليونية ينفذها أبناء المحافظات الجنوبية ضد الحكومة الشرعية بعد تحرير العاصمة عدن من الاحتلال الثاني لأرض الجنوب من قبل قوات صالح وميليشيات الحوثي.

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