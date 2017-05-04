منذ
احتشاد آلالاف بساحة العروض وأمسية فنية تلهب حماس الجماهير
  عبدالله مجيد - توالى موصول الجماهير المحتشدة تصل تباعا من عموم محافظات وبلدات الجنوب إلى العاصمة عدن للمشاركة بمليونية الخميس والتي أطلق على تسميتها (إعلان عدن التاريخي)، للتعبير عن رفض استهداف قيادة المقاومة الجنوبية من قبل الشرعية اليمنية.   وكان الرئيس عبدربه
منذ 4 دقائق
#مليونية_إعلان_عدن_التاريخي تجذب أنظار الإقليم والعالم #الجنوب_ينتفض (تقرير)
  جذبت مليونية إعلان عدن التاريخي الذي بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليتها المركزية وإذاعة القائد الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي بيانها المرتقب، أنظار المجتمع في الداخل المحلي وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. المليونية الجنوبية المناهضة لقرارات القيادة السياسية
منذ 10 دقائق
إلى أين تدفعنا يا ..... (عبدربه).. ؟!.
  احترمنا جنوبية (عبدربه) ،وعندما(دنبعوه) اجتهدنا في توقيره ،وتآمروا عليه، فأزرناه،وخرجنا على صدورنا صورته،ولم نتردد في أن نكون زنده ،ومعصمه ،وكان يراودنا بصيص أمل أن يتعلم من الدرس ،ويخرجنا من النفق. بكل أسف ضرب (عبدربه) بكل ذلك عرض الحائط ،وقرر حشرنا في الخانة السوداء،
منذ 14 دقيقه
البرلماني الجنوبي ‘‘ النقيب‘‘ يوجه رسالة إلى جاهير الساحة : مليونية 4 مايو وسيلة لقضية أكبر وأعمق.. رسالة للحشود...!
  حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير الجنوبية المحتشدة في عدن مستعيدة ألقها وحيويتها ومذكرة بالتمسك بالقضية الجنوبية التي لم تتخل عنها قط وهي فرصة للتذكير بجملة من القضايا أهمها: 1. إن التظاهر
منذ 43 دقيقه
عشية فعالية إعلان عدن التاريخي.. جماهير حاشدة بالعروض وتوقع تغيير الكثير من المعادلات على الأرض عقبها
  منذ اصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قراراته الجمهورية ليلة 27 أبريل 2017م بالتزامن مع ذكرى إعلان الحرب على الجنوب عام 94م، وأبرزها إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي ووزير الدولة الشيخ هاني بن بريك وأبن عدن الوزير وحي أمان ..   حيث تشهد العاصمة عدن ومحافظات
الرئيسية اخبار المحافظات احتشاد آلالاف بساحة العروض وأمسية فنية تلهب حماس الجماهير
اخبار المحافظات

احتشاد آلالاف بساحة العروض وأمسية فنية تلهب حماس الجماهير

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 04 مايو 2017 08:40 صباحاً

 

عبدالله مجيد -

توالى موصول الجماهير المحتشدة تصل تباعا من عموم محافظات وبلدات الجنوب إلى العاصمة عدن للمشاركة بمليونية الخميس والتي أطلق على تسميتها (إعلان عدن التاريخي)، للتعبير عن رفض استهداف قيادة المقاومة الجنوبية من قبل الشرعية اليمنية.

 

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أصدر يوم الخميس الماضي الماضي قرارات قضت بإقالة محافظ العاصمة عدن السابق عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة السابق هاني بن بريك مع إحالته للتحقيق، وذلك عشية احتفال شعب الجنوب بالذكرى ال23 لإعلان نظام المخلوع علي صالح الحرب على أرض الجنوب.

 

واعتبر الجنوبيون القرارات الرئاسية استهدافا مباشراً لرموز الثورة الجنوبية، والقضاء على كل الانتصارات التي حققها الحراك والمقاومة الجنوبية.

وبدأت ساحة العروض بخور مكسر منذ صباح اليوم الأربعاء باستقبال المواكب القادمة من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والضالع ولحج والصبيحة ويافع ومن كل مناطق وبلدات الجنوب.

 

ودشنت عصر اليوم فعاليات المليونية بمهرجان ثوري تخللته الكثير من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية المعبرة، وفي المساء أحيت فرقة موسيقية حفل فني تضمن أغاني ثورية ألهبت حماس الجماهير، وكانت قوات عسكرية قد انتشرت منذ ثلاث أيام في جميع مداخل الساحة لتأمينها.

 

وسيبات الثوار ليلتهم في الساحة للمشاركة في الفعالية المركزية غدا الخميس، والتي سيشارك فيها قيادات بارزة في الثورة الجنوبية ومن المقرر أن يتقدم المشاركين عيدروس الزبيدي وبن بريك.

وتعد هذه الفعالية أول مليونية ينفذها أبناء المحافظات الجنوبية ضد الحكومة الشرعية بعد تحرير العاصمة عدن من الاحتلال الثاني لأرض الجنوب من قبل قوات صالح وميليشيات الحوثي.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة