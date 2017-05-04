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اخبار المحافظات

شطارة : القضية الجنوبية أصبحت قضية مشروعه

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 04 مايو 2017 07:47 صباحاً

 

قال الاعلامي و السياسي الجنوبي وعضو مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ لطفي شطارة أن القضية الجنوبية أصبحت قضية مشروعه بوجود قيادة رمزية.

 

وقال شطارة في حوار تلفزيوني مع قناة الغد المشرق : نحن لانسهين بالقائد عيدروس الزبيدي كشخص وكرمزية يلتف حولها الجنوبيين مؤكدا في سياق حديثة ان هذه القيادة بنت قوة ودعمت التحالف عسكريا وساهمت في عملية التحرير وتطبيع الأمن والاستقرار في عدن والمناطق المحررة من العناصر الإرهابية

 

وشدد شطارة على أن يكونوا هؤلاء الرجال الصوت القادم للقيادة الجنوبية وأن يتعامل معها التحالف والشرعية باحترام

 

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