شطارة : القضية الجنوبية أصبحت قضية مشروعه

احتشاد آلالاف بساحة العروض وأمسية فنية تلهب حماس الجماهير عبدالله مجيد - توالى موصول الجماهير المحتشدة تصل تباعا من عموم محافظات وبلدات الجنوب إلى العاصمة عدن للمشاركة بمليونية الخميس والتي أطلق على تسميتها (إعلان عدن التاريخي)، للتعبير عن رفض استهداف قيادة المقاومة الجنوبية من قبل الشرعية اليمنية. وكان الرئيس عبدربه

#مليونية_إعلان_عدن_التاريخي تجذب أنظار الإقليم والعالم #الجنوب_ينتفض (تقرير) جذبت مليونية إعلان عدن التاريخي الذي بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليتها المركزية وإذاعة القائد الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي بيانها المرتقب، أنظار المجتمع في الداخل المحلي وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. المليونية الجنوبية المناهضة لقرارات القيادة السياسية

إلى أين تدفعنا يا ..... (عبدربه).. ؟!. احترمنا جنوبية (عبدربه) ،وعندما(دنبعوه) اجتهدنا في توقيره ،وتآمروا عليه، فأزرناه،وخرجنا على صدورنا صورته،ولم نتردد في أن نكون زنده ،ومعصمه ،وكان يراودنا بصيص أمل أن يتعلم من الدرس ،ويخرجنا من النفق. بكل أسف ضرب (عبدربه) بكل ذلك عرض الحائط ،وقرر حشرنا في الخانة السوداء،

البرلماني الجنوبي ‘‘ النقيب‘‘ يوجه رسالة إلى جاهير الساحة : مليونية 4 مايو وسيلة لقضية أكبر وأعمق.. رسالة للحشود...! حاولت أن أبعث هذه الرسالة العاجلة صوتيا ولكنني فشلت لأسباب فنية، وفيها أتوجه بالتحية والتقدير إلى الجماهير الجنوبية المحتشدة في عدن مستعيدة ألقها وحيويتها ومذكرة بالتمسك بالقضية الجنوبية التي لم تتخل عنها قط وهي فرصة للتذكير بجملة من القضايا أهمها: 1. إن التظاهر