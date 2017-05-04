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الهيئة القيادية للاشتراكي في الجنوب توضح موقفها من اعلان عدن التاريخي

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 04 مايو 2017 07:43 صباحاً

 

اصدرت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في جنوب اليمن مساء يوم الأربعاء بيان الى الراي العام بشأن المستجدات التي تشهدها العاصمة عدن حول قرارات الرئيس الأخيرة وموقفها من الاحتشاد الجماهيري يوم غد الخميس لإعلان عدن التاريخي.

 

وجاء البيان نصه:

تابعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب باهتمام كبير مستجدات الأوضاع الراهنة على الساحة الجنوبية على إثر القرارات الرئاسية الجديدة وما أعقبها

من تداعيات و ردود أفعال في الأوساط السياسية والاجتماعية الجنوبيومحاولة القوى المناوئة للجنوب المعروفة بمواقفها العدائية توظيفها و استغلالها للنيل من الانتصارات التي حققها شعبنا في الجنوب و المتمثلة بدحر الغزاة في محافظات الجنوب بدعم ومشاركة دول التحالف العربي و على رأسها المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة.

لقد استمرأت تلك القوى تصدير الفوضى و الإرهاب إلى مناطق الجنوب و المراهنة على إذكاء الخلافات و التباينات لتحقيق أهدافها و مآربها السوداء في ضرب الوحدة الوطنية الجنوبية التي تجدست معانيها السامية في التصالح و التسامح الجنوبي وفي مواصلة مسيرة النضال السلمي و المقاومة الجنوبية حتى اليوم..

 

إن الهيئة القيادية للحزب في الجنوب تؤكد مجددا مواقفها المبدئية من القضية الجنوبية وحق شعبنا المشروع في رسم معالم مستقبله السياسي وتقرير مصيره بإرادته الوطنية الحرة.

إن نجاح الفعالية السلمية المزمع إقامتها غدا الخميس الموافق 4 مايو في ساحة العروض بمدينة خورمكسر يتطلب تظافر جهود كل أبناء الجنوب بأطيافهم المختلفة، لتحقيق الأهداف السياسية النبيلة المتوخاه منها.

 

وندعو أعضاء الحزب و أنصاره إلى المشاركة الفعالة فيها إتساقا مع مواقفهم المشهودة خلال الفترة الماضية، وتدعو الهيئة القيادية للحزب أخذ الحيطة

والحذر والتدابير الاحترازية للحيلولة دون استغلال هذه المناسبة من قبل ضعفاء النفوس لحرفها عن مسارها الصحيح و قطع الطريق على أي محاولات لجرها إلى مربع العنف و الفوضى.

 

صادر عن: الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب

الأربعاء 3مايو 2017م".

 

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