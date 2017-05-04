اللواء الزبيدي سيلقي بياناً تاريخياً في ساحة العروض صباح اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمليونية إعلان عدن التاريخي أن موعد الفعالية المركزية المؤيدة لمحافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزُبيدي، ووزير الدولة السابق الشيخ هاني بن بريك، والرافضة لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالتهما من منصبيهما، الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس.

ودعت لجنة مليونية إعلان عدن التاريخي أحرار الجنوب للحضور إلى ساحة الحرية خور مكسر، الساعة 8 صباحا لسماع البيان التاريخي الذي سيلقيه اللواء عيدروس الزُبيدي.

وكان آلاف الجنوبيين توافدوا عصر ومساء اليوم الأربعاء من مختلف المدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة الحرية بخورمكسر في عدن للمشاركة في المليونية.

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