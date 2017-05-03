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حشود جنوبية كبيرة في عدن عشية مليونية “إعلان عدن التاريخي” (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 03 مايو 2017 11:07 مساءً

 

تشهد ساحة العروض في حي خورمكسر عدن إحتشاداً جنوبياً كبيرا قبل يوم واحد من فعالية مليونية يعتزم الجنوبيين المشاركة فيها يوم غد الخميس للتأكيد على شرعية الثورة الجنوبية ومقاومتها العظيمة ورفضاً لأي قرارات تستهدف المقاومة الجنوبية ورموزها وقياداتها .

 

ومنذ الصباح الباكر زحفت مواكب ضخمة من السيارات والحافلات التي تقل مواطنين جنوبيين من مختلف المحافظات الجنوبية صوب العاصمة عدن التي ستحتضن أكبر فعالية مليونية ينظمها الشعب الجنوبي غد الخميس التي تأتي تحت مسمى “إعلان عدن التاريخي” .

 

ولازالت الوفود والمواكب البشرية تتوافد صوب ساحة العروض المركزية بعدن للمشاركة في هذا الحدث الهام والعظيم والذي يترقب فيها الجنوبيين بحدث هام وإعلان تاريخي كان منظمو الفعالية والمحيطين بالزبيدي افصحوا عنه ولكنهم لم يكشفوا فحواه، لاسيما وأن الزبيدي سيعلن فيه عن موقفه الرسمي من القرارات الرئاسية الأخيرة التي أطاحت به ، وهي القرارات التي إنقلبت على تحالف الشراكة بين الحراك الجنوبي والشرعية وهدمت جسور الثقة التي بدأت تتعزز بينهما إبان الحرب الإنقلابية .

 

والقي في إحتشاد اليوم كلمات تؤكد أن لا شرعية في الجنوب سوى شرعية الثورة الجنوبية ومقاومتها الباسلة التي سقط من سبيلها الاف الشهداء والجرحى ، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بتسليم عدن الى ميليشيات إرهابية مرة أخرى عقب ما دفعوا في سبيل تطهيرها الغالي والنفيس .

 

 

 

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