حزب الإصلاح اليمني يستغل حاجة “المهمشين” بعدن ويسيرهم في تظاهرة محدودة

أستعان حزب الإصلاح اليمني “الإخوان” عصر اليوم الأربعاء ببعض العناصر من فئة “المهمشين” , مستغلا فقرهم وحاجتهم في تظاهرة محدودو ضمت العشرات للخروج عن الإجماع الجنوبي ، وفرض وجوده بمسيرة محدودة خرجت في محيط منطقة معاشيق حيث القصر الرئاسي بعدن القديمة .

تلك المسيرة التي لم تتجاوز محيط منطقة معاشيق شارك فيها بعض من العناصر المهمشة ، رفعت شعارات مؤيدة لقرارات رئاسية شارك في صنعها وإقرارها حزب الإصلاح الإخواني ، أطاحت بأهم قيادين من قيادات المقاومة الجنوبية .

وليست هذه المرة الأولى التي يستعين فيها حزب الإصلاح اليمني بعناصر مهمشة لتأييده وإثبات وجوده والدفع بهم للإشتباك مع الجنوبيين بعدن ، فقد سبق لهذا الحزب أن أستعان بالعشرات منهم مقابل مبالغ مالية لمواجهة مسيرات وفعاليات الحراك الجنوبي منذ العام 2011 لعل أبرزها ماحدث في كريتر وخورمكسر من العام 2013 .

ولا يحظى حزب الإصلاح اليمني بأي شعبية في الجنوب لاسيما في العاصمة عدن ، وهو الأمر الذي يدفعه لإستئجار بعض المهمشين “الأخدام” للإستعانة بهم في بعض مؤامراته ، وفي العاصمة عدن تعيش أبرز قيادات حزب الإصلاح في حي كريتر فيما يتضائل وجوده في باقي مديريات المدينة .

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