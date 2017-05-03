رفض ابناء الجنوب استهداف قادتهم بقرارات الرئيس هادي

في استهداف لمشروع استعادة دولة الجنوب أصدر الرئيس عدة قرارات اراد بها إفشال أي محاولة لاستعادة حقوق ابناء الجنوب ظلت قراراته محل رفض شعبي جنوبي وسخط بعد ما احتظن أبناء الجنوب شرعيته ودافعوا عنها وقدموا دماء من أجل إستعادة شرعية الدولة وتحرير بلادهم من الاجتياح والعدوان المستمر من عصابات الشمال لأرض الجنوب منذوا 94م

وحذر ابناء المحافظات الجنوبية من مخطط يستهدف قادة السلطات في الجنوب وان اي قرارات ستكون محل رفض شعبي كونها قرارات تندرج تحت مخطط لإقصاء وانهاء إستعادة الدولة الجنوبية وحقوق أبناءة بلعيش الكريم و وتعطيل اعادة بناء ما خلفه العدوان الحوثي على الجنوب واقحام الجنوب وابناءة في أزمات ومحاولة لاشارك اعداء الجنوب في الحكم لزرع الفرقه وزرع المخططات التآمرية لإنهاء كل احلام الجنوبيين الذين ضحوا من أجل ذلك بالغالي والنفيس بمساعدة دول التحالف العربي ....

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