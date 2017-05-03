وزير التربية والتعليم د لملس ينفي ما نشرته وسائل إعلام حزب الاصلاح عن تعرضه للحجر من قبل جنوبيين

(هذه حقيقة إعتراضي من قبل عدد من النقاط الأمنية في عدن!)

نفى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس صحة الأنباء المتداولة على مواقع أخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تتحدث عن إعتراضه من قبل عدد من النقاط الأمنية في عدن.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس:هناك منشور يتداول على مواقع التواصل الإجتماعي بإسمي ويتحدث عن إعتراضي من قبل عدد من النقاط الأمنية في عدن وهذا عار من الصحة . إنتهى نفي الوزير

وزعمت مطابخ حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين فرع اليمن) عن قيام عدد من النقاط الأمنية باعتراض معالي وزير التربية والتعليم وعدم السماح له بالمرور وهذا ما نفاه الوزير لملس جملة وتفصيلا.

ودأبت مطابخ حزب الإصلاح الإخونجي في الأوانة الأخيرة على مهاجمة الأجهزة الأمنية بعد تحقيقها إنتصارات كبيرة على الإرهابيين في عدن الذين يتلقون دعما مباشرا من هذا الحزب .

ونشر مطبخ حزب الإصلاح هذا المنشور والمذيل بإسم وزير التربية والتعليم لملس والذي نفاه لاحقا:

انا في عدن ..

اسجل كلمة للتاريخ..

الأجواء شبيهة إلى حد كبير بأجواء 1985م .

اليوم اعترضتني بعض النقاط ولم تسمح لي بالمرور .. رغم أنني وزير بدون مرافقين وبدون سيارات مصفحة ..

ماذا تسمون ذلك ؟؟؟؟

د/ عبدالله لملس

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