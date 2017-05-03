قبيلة المراقشة تستنكر إستهداف الشرعية للرموز الجنوبية

بسم الله الرحمن الرحيم

قبيلة المراقشة تستنكر استهداف رموز المقاومة واستفزاز الارادة الشعبية الجنوبية

اننا نشجب ونستنكر القرارات التي اصدرتها ما تسمى بالقيادة الشرعية ضد رموز النضال والكفاح والتحرير، المتمثلة بالقائد الاعلى للمقاومة الجنوبية اللواء الركن عيدروس الزبيدي والشيخ هاني بن بريك، ونعتبر ذلك تعدي على حق الشهداء فيما تحقق من انتصارات ضد قوى الشر والاحتلال.

ونؤكد اننا نقف مع ابناء شعبنا في خندق واحد لفرض الشرعية الثورية الجنوبية على سائر ارض الجنوب، وباننا سائرون على درب الشهداء لتحقيق اهدافنا باستعادة ارضنا وقيام دولتنا. في الوقت نفسه نرفض مخططات حزب الاصلاح التي تهدف الى اعادة نظام الاحتلال مرة اخرى الى مناطقنا المحررة، ونحذر هذه العناصر المشبوهة والدخيله على شعبنا من المساس بارض الجنوب وحريتة وكرامتة.

وندعو جميع ابناء الجنوب الى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والوقوف صفا واحدا ضد التحديات التي تواجه شعبنا ومسيرة حياته النضالية، ونناشدهم بالالتفاف حول قيادته ومقاومته الجنوبية الباسلة وعدم التفريط بدماء الشهداء التي سالت من اجل عزة وكرامة وحرية واستقلال الجنوب.

ندعو جميع ابناء المراقشه للزحف يوم الخميس 04 من مايو الى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية الكبرى لفرض واقع جديد على الارض يستطيع من خلاله ابناء الجنوب حكم انفسهم وتحقيق هدفهم في استعادة دولتهم.

صادر عن ابناء قبيلة المراقشة في محافظة ابين

الثلا ثاء 02 مايو 2017

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