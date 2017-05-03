حضرموت ستزحف عن بكرة أبيها إلى عدن لتجدد تمسكها بتحرير واستقلال الجنوب

قال رئيس مجلس الحراك الثوري لتحرير و استقلال الجنوب بمحافظة حضرموت المناضل عبدالعزيز باحشوان أن مدن محافظة حضرموت ستزحف اليوم الاربعاء عن بكرة أبيها إلى عدن للمشاركة في مليونية الخميس" مليونية فرض الأمر الواقع ".

وأكد باحشوان أن المليونية في العاصمة عدن ستكون بمثابة تصحيح لمسار الثورة الجنوبية و تحقيق استحقاقات كبيرة على أرض الواقع .

وختم القيادي بالثورة الجنوبية بمحافظة حضرموت باحشوان تصريحه بدعوة الجميع لتحديد رؤيتهم من العمل تحت ما يسمى بالشرعية اليمنية كون هدفها واضحا ومعلنا من السابق و أن ماقامت به ماهو الا إستخداما للحراك كورقة فحسب ليس الا .

واضاف حينما أخذت مصالحها منهم رمتهم ومن تعامل معها ، كونه لاتوجد مصالح متقاطعة بين الطرفين .

واضاف على دول التحالف العربي و المجتمع الدولي أن يحترم رغبة شعب الجنوب في قراره و فرضه كأمر واقع .

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