باشراف التحالف العربي : توقيع إتفاق في عدن على حماية مهرجان الخميس وعدم التصعيد العسكري

بإشراف سعودي إماراتي قام العائد هذا اليوم إلى مدينة عدن القائد اللواء شلال علي شائع مدير أمن عدن بالتوقيع مع اللواء حسين عرب نائب رئيس وزراء حكومة هادي محضر اتفاف بمقر قوات التحالف كممثل عن طلائع مهرجان الخميس في عدن يوم الغد في عدن وحكومة الشرعية وعرب ممثل لحكومة هادي .

مصادر إعلامية منها الزميل "ياسر اليافعي" قالت المصادر ن محضر الاتفاق تضمن التزاما من كافة الأطراف بحماية الفعالية الجماهيرية المقرر اقامتها صباح يوم غد الخميس.ونص الاتفاق تأكيدا على سلمية هذه الفعالية ومنع اي مظاهر مسلحة للجانبين أو تصعيد عسكري .

مصادر سياسية قالت لـ شبوه برس – أنها تعتبر قبول حكومة الشرعية التوقيع على هذا المحضر في حضرت قوات التحالف العربي ممثلة بالسعودية والإمارات بالقبول مذعنه بالتعامل بالندية مع طلائع شعب الجنوب بعد إنكشافها عوراتها في عاصمة الانتصار الجنوبي عدن .

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