مؤتمر صحفي للجنة مليونية ‘‘مؤتمر حضرموت الجامع يمثلنا‘‘ تكشف دواعي الحشد المليوني

حرصت اللجنة التحضيرية لمليونية "مؤتمر حضرموت الجامع يمثلنا" على عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم في مركز حضرموت للاعلام بمدينة المكلا وذلك لاطلاع الرأي العام المحلي على مستوى التحضيرات والمستجدات لتنفيذ الحشد المليوني المؤيد والداعم لمخرجات "مؤتمر حضرموت الجامع" المتوقع ان تحتضنه مدينة المكلا خلال الأيام القادمة تأكيدًا على اهمية ما تمخض عنه المؤتمر من قرارات وتوصيات ملبية طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل لكل أبناء حضرموت قاطبة.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي الذي حضره مرسلوا وسائل الاعلام المختلفة من صحف وقنوات تلفزيونية وإذاعات ومواقع إلكترونية رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية والناطق الرسمي .

وفي المؤتمر استعرض رئيس اللجنة التحضيرية "علي عبدالله الكثيري" المهام الذي اضطلعت به اللجنة التحضيرية للفعالية وما انجزته من تشكيل للجان الحشد والتنظيم والاعلام والأمن والتواصل مع المكونات القبلية والمدنية والقطاعات الشبابية والنسوية والعمالية والصيادين , مشيرًا إلى أن من بين أهم أهداف الحشد المليوني التأكيد على احترام إرادة أبناء حضرموت وخياراتهم في تحقيق حياة كريمة وآمنة ومستقرة يسودها العدل والإنصاف وتحصين السلطة التنفيذية والعسكرية من أي مساس أو أضرار مجتمعي بالإضافة إلى إيصال رسالة لأبناء حضرموت في الداخل والمهجر مفادها تحقيق التطلعات كافة ورسم خارطة طريق مستقبلية تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل من خلال رؤى سياسية واجتماعية واقتصادية وشبابية.

ولفت "الكثيري" إلى أن "مؤتمر حضرموت الجامع" انجز ما عليه من محددات ومخرجات وستباشر هيئته عملها لترجمتها واقعاً , ويسعى ان يكون الجميع مشاركين في هذا النجاح من خلال هذه الفعالية "المليونية" , مشددًا على أهمية تعزيز هذا الاصطفاف حول مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بما تمثله الإجماع الحضرمي في الداخل والمهجر , وتلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم وانتزاع الحقوق والمطالب المشروعة ,وبوصف أن المؤتمر الحضرمي الجامع لم يكن في يوم من الأيام يمثل رأي حزب أو مكون سياسي أو فئة أو قبيلة بعينها بل يمثل طموح وآمال غالبية ابناء حضرموت.

وأشار "الكثيري" إلى أن الفعالية لم يتم حتى الآن موعدها ومكانها إلا

أنه أكد بأن "اللجنة التحضيرية تتابع مجريات تطور الأحداث سواء في حضرموت أو خارجها وتتداول على أعلى مستوى مع السلطة التنفيذية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية أوجه التنسيق وكل السبل لضمان نجاح الفعالية وتأمينها وبحيث يكون الحشد المليوني محقق لأهدافه ومجسد لشعاره الداعم والمؤيد لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بعيدًا عن أي تأثيرات" .

وأكد "الكثيري" بأن اللجنة التحضيرية "ستحترم أي موقف يتخذ من السلطة والقيادة العسكرية والأمنية حول أي مخاوف أو مخاطر أو أضرار تهدد أمن حضرموت واستقرارها".

وقال : "نحن لسنا دعاة فوضى أو عنف أو اقلاق سكينة حضرموت" , وسنسعى بأن تكون الفعالية آمنة ومتميزة وبمثابة استفتاء شعبي على مخرجات المؤتمر , وبيّن بأن "التواصل مع المكونات كافة ومع أزياء القبائل يسير بشكل متواز مع المنظمات المدنية وبصورة تكاملية"منوهًا إلى أن القرار اليوم هو قرار حضرموت وهي ترفض أية املاء أو مساس بقيادتها سلطة مدنية وعسكرية.

وأضاف : "نحترم أية آراء مهما كانت , كما ان المشاركة في هذا الحدث

مفتوحًا أمام الجميع ولم نغلق الأبواب أمام أحد" , لكنه قال : "يهمنا أن

يكون الجميع في حضرموت على قلب رجل واحد حتى يكون لها مرجعية ومشروعية لتنفيذ المخرجات التاريخية".

وتحدث في المؤتمر الصحفي عضو اللجنة التحضيرية محمد عبدالله الحامد

مشيرًا إلى أن هناك اشكال متعددة أمام الجماهير للتعبير عن منح المزيد من التأييد لمخرجات المؤتمر , بعد ان حظيت القرارات والتوصيات لتأييد مجتمعي شامل مثل معظم أطياف المجتمع الحضرمي , لافتًا إلى أن هناك أصوات من خارج حضرموت جعلت من هذا الفعل ضرورة بعد محاولات المساس بخيارات أبناء حضرموت ومحاولة منها تارة التقليل وتارة أخرى التشوية وعسف الحقائق.

وأكد "الحامد" بأن المليونية ليس موجهة ضد أحد , وأهدافها واضحة ومعلنة ويحملها شعارها .

فيما أفاد عضو اللجنة التحضيرية "علي عمر باثواب" بأن مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع تهم بدرجة الرئيسة الحضارم في الداخل والمهجر , وستمنح الفعالية بعدًا شعبيًا واستفتاء على هذه المخرجات المهمة وبحيث لا تكون محصورة على الـ (161) عضوًا هم أعضاء الهيئة العليا بل السواد الأعظم من أبناء حضرموت حتى الذين لديهم آراء مغايرة.

وأوضح "باثواب" إلى أن القرارات والتوصيات تضمن اقامة مؤتمر اقتصادي وتنموي مشيرًا إلى أن حضارم المهجر سوف يكون لهم دور أكبر في هذا المؤتمر حتى يضمن مشاركتهم في التنمية والتطوير.

فيما أكد الناطق الرسمي للجنة "علي سالم اليزيدي" بأن اقامة المؤتمر

الصحفي يعد تأكيدًا على اتباع الشفافية حول الفعالية المقترحة ونشر

الحقائق , وتقبل كافة الآراء والنقد مشيدًا بما يتميز به المجتمع الحضرمي

من انسجام ووئام ينبع من نسيج اجتماعي واحد . حاثًا جميع الإعلاميين على التفاعل مع سير التحضيرات لإقامة فعالية مليونية " مؤتمر حضرموت الجامع يمثلنا" بوصف ان مخرجاته محل إجماع حضرمي.

المكلا/2 مايو 2017/ صلاح بوعابس – تصوير : خالد بن عاقلة

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