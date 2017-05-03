قائد الحزام الأمني يحذر مسيرة حزب الاصلاح والحوثيين ‘‘البطون الخاوية‘‘ من دخول عدن(ملف توثيق)

أثارت مسيرة حزب الاصلاح اليمني بالتعاون مع الحوثيين بقيادة الاعلامي الحوثي عزالدين الشرعبي أحد مستشاري محمد علي الحوثي للاعلام , القادمة من تعز إلى عدن بحجة الحصول على مرتبات حرم منها أبناء عدن منذ 6 أشهر حتى اليوم , أثارت الكثير من الشكوك حول المقاصد الخبيثة لمنظميها بالتعاون مع عناصر حوثية كما تبين صورهم في مقدمة المسيرة .

فقد حذر قائد الحزام الأمني العميد نبيل المشوشي القائمون على مسيرة البطون الخاوية القادمة من تعز إلى عدن بعدم المجازفة بدخول العاصمة عدن نظرا للظروف التي تعيشها المدينة.

ووجه المشوشي رسالة إلى كل الجهات المسؤولة في الشرعية أن يعالجوا مشاكل المواطنين في محافظاتهم لأن عدن لا تحتمل قدوم أي وفود من المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.

وخاطب المشوشي محافظ تعز الذي يتواجد بعدن حاليا أن يحل مشاكل مواطنيه بالتنسيق مع الحكومة وان لا ينقلو مشاكلهم إلى عدن لأننا لن نسمح بدخول هذه المسيرة وسنردها من حيث أتت.

وقال إن منعنا لقدوم المسيرة يأتي حرصا منا وحفاظا على سلامتهم من أي أذى قد يتعرضون له.

وأضاف إن الأجهزة الأمنية بعدن تحمل كامل المسؤولية القائمين على تلك المسيرة في حال حدث مواجهة معهم أو عرقلة لمسيرتهم.

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