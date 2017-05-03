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سكرتير هادي الصحفي يهدد دول الخليج العربي بإيران وتفريس الخليج العربي

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شبوه برس - خاص - اليمن
الأربعاء 03 مايو 2017 10:42 صباحاً

 

شن السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية اليمنية الناشط الفاعل في مجموعة شباب مستقبل في حزب الاصلاح اليمني "مختار الرحبي" هجوما لاذعا على دول الخليج واصفا اياها بالدول الصغيرة والتي تعمل على تدمير دولا عربية كبيرة وعملاقة حد قوله مؤكدا على قيام دولة إيران بتربيتهم على الحرية.

 

(تغريدة السكرتير صحفي بالرئاسة اليمنية الاصلاحي مختار الرحبي بتاريخ 11 يوليو 2013م في الساعة الخامسة وأربع دقائق صباحا جاء فيها : الخليج الفارسي هو البديل لدويلات صغيرة ،سوف تربيكم ايران على الحرية يا قيادة الخليج)

 

واضاف:اكبر عدو للثورة السورية هي الامارات حيث تعتقل كل خطيب يتحدث عن الثورة السورية يارب ارني فيهم عجائب قدرتك ،من صفاتي لا اكره احد لكني اصبحت اكره وامقت كل من تورط في دعم التمرد خصوصا حاكم الامارات.

 

واختتم حديثه بالقول:اليوم حكام ومرتزقة الامارات يتابعون بقلق بالغ بعد ان خرج ملايين الشعب المصري مع الرئيس مرسي وهم الذين تابع بارتياح بالغ التمرد ودعموه بمليارات ، اصبحت دولة الامارات مقلب لقمامة الدول العربية ومكان مناسب وامن للصهاينة.

 

ورد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي على كلام الرحبي بالقول: مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق في الرئاسه اليمنيه والتابع لـ جلال هادي وشتمه للخليج وحكامه وكره للإمارات والان هو في احضان

واضاف: من العيب يا جلال هادي ان تقف خلف مواقع اخبارية وتمولها للتهجم على الامارات وقوات التحالف في اليمن .

 

*جدير بالتذكير أن الكثير من قيادات حزب الاصلاح العليا والدنيا بما فيهم الاعلاميين قد قاموا بمسح الكثير من كتباتهم البذيئة ولعناتهم التي صبوها على المملكة العربية السعودية وقدومهم الرياض بعد عاصفة الحزم .

 

 

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