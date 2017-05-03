محمد بن سلمان يشن هجومًا حادًا على الإخوان وإيران‎

قال ولي ولي العهد السعودي سمو الأميرمحمد بن سلمان إن العلاقات السعودية المصرية لا يشوبها أي شائبة وهي علاقات راسخة وأن الإعلام الذي ينتقد السعودية وعلاقة السعودية مع مصر هو الإعلام “الإخونجي” وهو الإعلام ذاته الذي ينتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع الإعلامي داوود الشريان يوم الثلاثاء إنه لم يصدر من السعودية أي موقف سلبي تجاه مصر والعكس صحيح، وهذه قناعة راسخة ليس فقط لدى قيادة البلدين بل لدى الشعبين أيضاً.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن الدعاية الإيرانية أو الدعاية “الإخونجية” تسعيان لإحداث شرخ في العلاقات المصرية السعودية وهذه المهاترات لن تنجح في مرادها ولن تحقق ما تسعى إليه.

وفيما يتعلق بموضوع الخلاف على جزيرتي “تيران” و”صنافير”، أضاف ولي ولي العهد السعودي أنه “لم يكن هناك أي مشكلة في موضوع الجزيرتين”، مؤكداً أن “الجزر مسجلة لدى السعودية ومصر والمراكز الدولية بأنها جزر سعودية ولم يتم تنازل من كلا البلدين عن الجزر لأي منهما، فالجزر سعودية وما حصل فقط هو إعادة ترسيم للحدود

أرم نيوز

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