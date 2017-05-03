قوات مكافحة الارهاب تعتقل خلايا إرهابية بمنطقة القلوعة بالعاصمة عدن(صور)

داهمت قوات مكافحة الإرهاب الجنوبية في مدينة عدن اوكار خلايا إرهابية بمنطقة القلوعة بالعاصمة عدن.

وقال مصادر خاصة في عدن :أن قوة كبيرة مكونة من عدة أطقم مسلحة ومدرعات تابعة لقوات مكافحة الإرهاب الجنوبية داهمت في الساعات الأولى من فجر اليوم قليل اوكار خلايا ارهابية بمنطقة القلوعة التي ينشط ويتنافس فيها حزب الاصلاح مع القوى التكفيرية الأخرى .

واضاف المصدر لـ شبوه برس - أن القوة أنتشرت في جولة القلوعة وتوزعت وحدات اخرى في الشوارع الداخلية والجبال المطلة على الحي وهو الحي المعروف بحي الطبقة العاملة .

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