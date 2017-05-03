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اخبار المحافظات

القوى المعادية لشعب الجنوب تحرك خلاياها القاعدية في أبين لمنع مسيرة الجماهير إلى عدن

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شبوه برس - خاص - شقره
الأربعاء 03 مايو 2017 08:51 صباحاً

 

(( للتذكير فقط بكتيبة أبو الحسن المحضار القاعدية في أبين الذي قتل عدد من السواح الغربيين والاستراليين في أبين العام 1998م وحوكم في أبين وزراه العميد علي محسن الأحمر في سجنه بمعسكر الوحدة لقوات العمالقة بزنجبار أبين أثناء المحاكمة وقبل تنفيذ حكم الاعدام في المحضار)) شبوه برس –

 

قالت مصادر بمنطقة شقرة الساحلة بمحافظة أبين، أن مسلحين من القاعدة هاجموا نقاطا أمنية لقوات الحزام الامني في المنطقة.

 

وأكدوا بالقول: جرت  اشتباكات فجر اليوم  في مدينة شقرة محافظة أبين مستهدفة إحتلال المدينة كي تمنع الزخف القادم من حضرموت وشبوة ومن مديريات المنطقة الوسطى محافظة أبين التي من المقرر إنطلاق مسيراتها بعد ظهر اليوم الأربعاء ..

 

وقالت مصادر محلية ان طائرات الأباتشي تحلق حاليا في سماء شقرة وان بعض تلك العناصر الإرهابية قد تكون فرت هاربة ..

 

 

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