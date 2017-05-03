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اخبار المحافظات

عشرين فشل حكومي للشرعية ولا تريد الإقرار بذلك

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 03 مايو 2017 08:29 صباحاً

 

الحكومة فشلت في تاهيل عدن كعاصمة مؤقته وفشلت في فتح الوزارات في عدن وفشلت في اقناع الدول بفتح سفارات وفشلت في تشكيل جيش وطني وفشلت في حل  المليشيات وفشلت في صرف المرتبات والاجور وفشلت في الحفاظ على قيمة الريال وفشلت في حل ازمة السيولة وفشلت في التعامل مع اعمال الاغاثة وفشلت في محاربة الارهاب وفشلت في توفير موازنات تشغيلية للمحافظات المحررة. فشلت في علاج الجرحى وفشلت في توفير الخدمات وفشلت في توفير الوقود للكهرباء وفشلت في صرف معاشات المتقاعدين وفشلت بحل اختناقات التموين بالمشتقات النفطية  اعادة الحياة الطبيعية لمطار عدن وفتح الاجواء لشركات الطيران الاخرى للتنافس مع اليمنية وفشلت في تخفيظ الاسعار الجنونية لتذاكر اليمنية وفشلت في اعادة عمل المحاكم والنيابات العامة وفشلت في اعادة تلفزيون واذاعة عدن واذا فرضنا جدلا" بان محافظي المحافظات المحررة فشلو في ادارة محافظاتهم فان هذا يعد انعكاس لجملة الاخفاقات والفشل للحكومة .!!!

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أحمد حرمل

 

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