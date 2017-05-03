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الشيخ السليماني أبناء شبوة يزحفون اليوم إلى عدن للمشاركة في مليونيه عدن

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شبوه برس - خاص - عتق
الأربعاء 03 مايو 2017 08:27 صباحاً

 

قال الشيخ علي محسن السليماني رئيس اللجنة التنسيقه للحراك والمقاومة أن أبناء شبوة سوف يزحفون الى عدن للمشاركة في مليونية عدن الخميس القادم بالزحف من عتق الساعة 7 صباحا من مخيم الشهيدين العامري والحبشي

واضاف الشيخ السليماني في تصريح لموقع "شبوه برس" ان ابناء شبوة سوف يزحفون الى عدن تلبية لدعوة الحراك والمقاومة الجنوبية للمشاركة قي المليونة في العاصمة

-وتعتبر المليونية بعدن رسالة هامه للجميع عن توحد ابناء الجنوب ومطالبهم المشروعه نحو تحقيق دولتهم الجنوبية وسوف تخرج المليونية بقرارات لصالح الجنوب

 

معتبر ان استهداف اي قيادي جنوبي في الحراك والمقاومة استهداف للجنوب

ومنوها ان الجنوب ممثل بالحراك والمقاومة شريك حقيقي مع الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في تحرير الجنوب من المليشيات الانقلابية وقدم الجنوب قوافل من الشهداء والجرحى

 

ونحن لن نتخلى عن النضال من اجل استعادة الدولة الجنوبية وعاصمة عدن مطالبا ابناء الجنوب بالتوحد نحو كيان سياسي واحد للدفاع عن الجنوب ويكون مظله للجميع مشيدا بدور التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في تحرير الجنوب ومنوه ان ابناء الجنوب سوف يواصلون نضالهم لتحرير ماتبقى من مديريات بيحان ومكيراس من المليشيات الانقلابية

 

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