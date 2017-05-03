مسئول في الخارجية البريطانية : بعد حرب 2015م من الصعب أن تحكم عدن والجنوب من صنعاء

قال سياسي وإعلامي جنوبي أنه في التقي صيف العام الماضي بمسئول في الخارجية البريطانية أن بريطانيا تعرف أنه من الصعب يحكم الجنوب وعدن من صنعاء وأن دول التحالف العربي تعرف هذه الحقيقة , وأكد السياسي الجنوبي في سياق موضوع بعثه إلى موقع "شبوه برس مؤكدا فيه " نحن شركاء التحالف الحقيقيين "

شبوه برس يعيد نشر الموضوع الذي كتبه السياسي والاعلامي "لطفي جعفر شطارة" لأهميته :

صيف العام الماضي التقيت في لندن بمسؤول في وزارة الخارجية البريطانية.. قالها وبوضوح نحن نعرف انه بعد حرب 2015 وتحرير عدن والجنوب من الصعب إدارة الجنوب من صنعاء مستقبلا او من الفنادق حاليا .. وتعرف دول التحالف هذه الحقيقة أيضا .. ثقوا انها الفرصة التي لا يمكن ان نضيعها.. كنا شركاء صادقين كجنوبيين في الحوار وطرحنا كل تفاصيل قضيتنا الجنوبية، وصارت موثقة في الأمم المتحدة وصارت قضية مدولة ..

كنا صادقين كجنوبيين في موقفنا الى جانب الرئيس هادي عندما أنقلبت عليه صنعاء بانقلابييها ، وعندما هربت كل الاحزاب الانتهازية منها..

كنا صادقين كجنوبيين في حربنا ومقاومتنا مع التحالف ضد جحافل صنعاء التي زحفت الى عدن في 2015 لسببين .. اولا اننا شعب يريد الانعتاق من قيود الذل والمهانة بأسم الوحدة أستمرت ربع قرن من الزمن .. وأننا شركاء حقيقيين مع التحالف في قطع يد إيران وأذنابها واطماعها في الجنوب تحديدا ..

حققنا ما نريد بدماء شبابنا وبدعم دول التحالف، و تحديدا بامتزاج دم الاخوة السعوديين و جنود زايد وبدعمهم اللا محدود بالسلاح والمال والإغاثة وتحقيق الأمن.. أصبحنا شركاء حقيقيين مع التحالف .. ولكن أنقلبت الشرعية علينا بصورة بشعة ..

فمن خذلوا هادي صاروا يتحكمون بقراره .. ومن شاركوا في اجتياح الجنوب عام 94 بمن فيهم حزب الإصلاح الانتهازي صاروا يخططون للانقلاب على الجنوبيين..

تركوا صالح وتركوا الحوثيين يعبثون بالشمال ، ليتفرغوا وبموافقة غريبة وغير مبررة من الريئس هادي لزعزعة الاستقرار الذي تحقق في الجنوب والانقلاب على من حرروا للشرعية 80 بالمائة من أراضي كانت بقبضة الانقلابيين..

اقولها لابناء الجنوب نحن شركاء مع التحالف لتقاطع مصالحنا والشرعية والإصلاح شركاء في مصالحهم وتقاطعها شمالا وجنوبا .. اليوم نقول اما ان ننتصر لقضيتنا او نترك تحالف حرب 94 يلتهمنا من جديد وبدعم من رئيس جنوبي للأسف الشديد.

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