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الحكومة اليمنية تتهم الإخوان بمحاولة الإيقاع بين دول التحالف

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الثلاثاء 02 مايو 2017 11:17 مساءً

 

وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، اتهامات لجماعة الإخوان بالسعي للإيقاع بين دول التحالف العربي.

وقالت مصادر حكومية لـ24، إن "دولة إقليمية قدمت تمويلاً كبيراً لوسائل إعلام إخوانية مهمتها الإيقاع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في محاول لإفشال التحالف العربي لدعم الشرعية في مواجهة حلفاء إيران في اليمن".

وذكرت المصادر أن "أطرافاً في الحكومة الشرعية، طالبوا الرئيس هادي الذي يقيم في الرياض بوضع حد لتلك المواد الإعلامية التي قالوا إن المستفيد الوحيد منها هم الانقلابيون".

من جهته، اتهم نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، الإخوان بالسعي للإيقاع بين دول التحالف العربي، مؤكداً أن تلك المساعي ستفشل.

وشن الإخوان هجوماً حاداً على دول التحالف العربي، في تطور أثار ردود أفعال كبيرة في اليمن.

وقال المخلافي إن "التحالف العربي بقيادة السعودية، سيبقى في اليمن حتى تحقيق أهدافه، واليمن ممثلاً بقيادته الشرعية والسعودية والإمارات، قدموا التضحيات الجسيمة من أجل بلادي والعروبة، ولن تنجح محاولة الإيقاع بينهم".

وأكد أنه "سيتم تجاوز كل التباينات مهما جرى تضخيمها، وستثبت الأيام أن تحالف دعم الشرعية باقٍ حتى تحقيق أهدافه، من أجل البناء والأمن والاستقرار".

 

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