وزير سابق ينتقد بذخ ‘‘بن دغر‘‘ في جنيف بأموال عامة .. والمخلافي يعقد صفقة ملابس فاخرة

استغرب د صالح علي باصرة وزير التعليم العالي السابق ذهاب الحكومة الى مؤتمر المانحين في جنيف بوفد يتكون من سبعة وعشرين شخص ودعوة كل سفراءها في اوروبا الى سويسرا والاقامة في فنادق فاخرة وصرف بدل سفر في حين هناك قطاعات كبيرة من الشعب بلا مرتبات منذ اشهر .

من ناحية أخرى حصل موقع "شبوه برس" على منشور تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حول تصرفات وفد حكومة بن دغر في جنيف وسفهها في صرف الأموال العامة في ظل حرب وجوع وفقر يطحن المواطنين جاء فيه :

من كواليس وفد الشرعية في مؤتمر الاغاثه بجنيف .

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#وزير الدبلوماسية اشترى بدليتين بخمسة الف فرنك سويسري .

#كان برفقة الوزير الدبلوماسي نجله المعين سكرتيراً خاصا له .

#عدد الوفد كان كبيراً دون الحاجه الى ذلك وصل العدد الى 25 شخصا من غير السفراء الذين حضروا من دول اروبيه .

#اغلب،اعضاء الوفد من طاقم مكتب بن دغر وليس لديهم اي مهام او عمل في المؤتمر ،، واغلب العمل كان ملقى على ثلاثه اشخاص فقط .

#حصلت خلافات شديده على المبالغ الماليه وكل عضو في الوفد طلب ان يكون لديه عهده ماليه .

#كانت المستحقات المالية لاعضاء الوفد كمصروف جيب فقط كالتالي :

- نائب رئيس الوزراء 550 دولار باليوم

- الوزير 500 دولار باليوم

- أمين عام المجلس 500 دولار باليوم

- نائب الوزير 400 دولار باليوم

- الوكيل 350 دولار باليوم

- المدير 300 دولار باليوم

- بقيه اعضاء الوفد من 250 - 200 دولار يوميا.

#اغلب اعضاء الوفد وصلو جنيف قبل المؤتمر بثلاثة ايام وغادروا بعد ثلاثه ايام من المؤتمر حتى تزداد مكافآتهم الماليه .

#كانت،الجولة السياحيه للوفد اطول من مده المؤتمر حيث كانت الرحلة الاولى الى مدينه مونتغيو السويسرية والرحلة الثانية الى مدينة لوزان السويسرية والرحلة الثالثه الى مدينة فولتير الفرنسية الجميله .

#وفرت السفاره موكبا طويلا من السيارات للوفد بالايجار اليومي .

#حدثت خلافات شديده بسبب مواضيع وحساسيات شخصية بين عدد من اعضاء الوفد .

#وكيل وزارة لاعلاقة له بالاغاثه التحق بالوفد بعد تواصله باللجنه الخاصه وترجيه لهم بضمه للوفد .

#بعض السفراء اليمنيين في الدول الاروبيه حضروا الى جنيف للقاء رئيس الوزراء من باب المجامله وتعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجيه فقط .

#عددمن الشخصيات اليمنيه المقيمه سعت للقاء رئيس الوزراء لاقناعه بتعيينهم في مناصب بالسفارات اليمنيه في البلدان الاروبية التي يقيمون فيها .

#اقام رئيس الوزراء مأدبة عشاء للوفد وضيوفه وزائرية بمبلغ كبير .

#الشوكلاته السويسرية والساعات الانيقه اخذت نصيب الاسد من الهدايا التي اشتراها اعضاء الوفد لاقاربهم ومحبيهم ،، ودام الله السرور .

#احد اعضاء الوفد لم يشبع من الفُسح والتنزه في سويسرا فأكمل رحلته السياحيه الى ايطاليا .

#اللهم_لاحسد

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