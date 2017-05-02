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بن عيدان يتحدث تأريخنا في 4 مايو وتأريخهم في 27 أبريل وأيتام عفاش في أوساط الشرعية

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 11:11 مساءً

 

قال السياسي والأكاديمي الجنوبي د حسين لقور بن عيدان لقد اختاروا في الشرعية يوم 27 ابريل ذكرى اعلان الحرب اليمنية على الجنوب يصدروا قرارات تسليم النصر للمهزومين من الشرعية في الرياض واسطنبول وفي محاولة بائسة لتمزيق الجنوب.

و اخترنا يوم 4 مايو للرد عليهم ذكرى بداية حرب اليمن على الجنوب عام 94م باللقاء في عاصمة الجنوب لتجديد العهد على أن لا تراجع عن تحقيق هدفنا في استعادة الهوية العربية الجنوبية وبناء دولة الجنوب الاتحادية .

 

وقال بن عيدان لم نطالب شعبنا بالخروج من اجل عيدروس ولا من أجل وحي أمان ولا لاجل بن بريك طالبناهم بالخروج لتصحيح العلاقة مع الشرعية فاما علاقة واضحة او لاعلاقة .

لاننا اعتقدنا خطأً ان هناك في الشرعية من يحترم دماء الشهداء لنكتشف ان دماءهم قد حولها هؤلاء تجار الحروب والفاسدين إلى أرصدة بنكية وعقارات.

 

وعن أيتام المخلوع في الشرعية هذه اليومين قال بن عيدان إنهم يعيشون أسعد أيامهم منذ عاصفة الحزم يبدو أنه قد خيَل لهم أنهم قد استعادوا الشرعية او على الأقل بدأت من جديد تتماهى معهم في مواجهة الثورة الجنوبية.

لذلك تجدهم يعملون دون كلل او ملل على تسريبات كاذبة ومحاولة اظهار التظاهرات يوم الخميس و كانه من اجل كرسي فلان او علان متناسين ان مثل هذه الشائعة لن تقدم خدمة كبيرة لسيدهم المخلوع في صنعاء المختبئ مثل الفار.

 

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