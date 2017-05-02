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اخبار المحافظات

ضبط شاحنة محملة بأسلحة كانت في طريقها من تعز إلى عدن (ملف صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 07:53 مساءً

 

ضبطت قوات الطوارئ التابعة للواء الأول دعم وإسناد مساء أمس شحنة أسلحة بمنطقة ”خور العميرة” بالصبيحة كانت في طريقها من محافظة تعز إلى محافظة عدن.

وقال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد ”منير اليافعي أبو اليمامة”: إن الشحنة التي تم القبض عليها، تحتوي على كمية من صواريخ الكاتيوشا وذخائر سلاح مضاد طيران 23 كانت محملة على شاحنة نقل ”دينا” قادمة من محافظة تعز.

 

وأفاد أنه تم القبض على سائق الشاحنة ومرافقيه ومصادرة شحنة الأسلحة، وتم فتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.واستغرب مصدر أمني بعدن، إنه في الوقت الذي تحتاج تعز لهذا السلاح والذخائر لمواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يتم تهريب الأسلحة من تعز إلى عدن لإحداث الفوضى.

 

ونوه المصدر إلى كشف الجهة التي حاولت تهريب هذه الشحنة حال اكتمال التحقيق وتوضيح الحقيقة لوسائل الإعلام والرأي العام.

 

 

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