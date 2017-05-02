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اخبار المحافظات

رابطة الجنوب العربي تدعو جماهير الشعب للإحتشاد في عدن الخميس الرابع من مايو (بيان)

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 07:42 مساءً

 

                              بسم، الله الرحمن الرحيم

بيان هام

▪في خضم التفاعلات السياسية،والجماهيرية التي يشهدها جنوبنا العربي هذه الايام نؤيد ونشارك كافة جماهير شعبنا في كافة محافظات الجنوب العربي في الاحتشاد الجماهيري السلمي في مدينة عدن النور يوم الخميس القادم 4 مايو 2017م تعبيرا عن تجذر وحدتهم الوطنية وتمسكهم بأهداف ثورتهم ومقاومتهم الوطنية المتمثلة في استكمال تحرير الجنوب وتحقيق استقلاله وبناء دولته الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل الاراضي الجنوبية وفق حدودها المعروفة دوليا..

اننا نناشد كل ابناء الجنوب العربي للزحف الى العاصمة عدن لمشاركة الفاعلة والحاشدة في المليونية المقررة يوم الخميس القادم احتجاجا على مؤامرات قوى الاحتلال اليمني على الجنوب العربي ورموزه وتأكيدا على أن شعب الجنوب العربي أكبر من ان  ينزلق لاي فتنة يسعى لها خصومه..ورفض الإنجرار لأي فتنة في جنوبنا الحبيب.

▪ إن اللواء عيدروس الزبيدي بعيد عن اي نفس مناطقي وهو قائد المقاومة الوطنية الجنوبية...كما انه صاحب الدعوة لكيان سياسي جنوبي يضم جميع من يتبنون اهداف شعب الجنوب العربي في التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة على كامل أرض الجنوب العربي بحدوده المعروفة دولياً.

▪كما ان هذه، الفعالية المليونية الجماهيرية السلمية تأتي يوم الرابع من مايو وهو اليوم الذي بدأ فيه عدوان قوى الاحتلال اليمني عام 1994م على شعبنا وأرضنا واستهدف فيه مطار عدن بالصواريخ حيث حاولت قوات الامن المركزي والشرطة العسكرية اليمنية يومذاك احتلال مطار عدن الدولي، وتم دحرها واستسلام وأسر اعداد منها،وتحركت كل قوى العدوان آنذاك مستهدفة كل الالوية العسكرية وكل محافظات الجنوب في حرب غاشمة بكل انواع الاسلحة.

▪ان  جنوبنا العربي يتعرض اليوم هو ورموزه لمحاولات مراكز القوى، السابقة واللاحقة ، اثارة الفتن والدفع بعناصر الارهاب لاشاعة عدم الاستقرار في جنوبنا العربي ... وكل ذلك لانهم يدركون ان استقلاله وبناء دولة الجنوب العربي قداقترب أوانها...وما هذه الا آلام الولادة لفجر الجنوب العربي الجديد.

▪المجد والخلود لشهداء شعبنا وثورتنا ومقاومتنا الوطنية الجنوبية.

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية للأسرى

النصر المكين لشعبنا وثورتنا ومقاومتنا

 

صادر عن :

 حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

عدن الثلاثاء 2 مايو 2017م

 

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