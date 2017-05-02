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الأكاديمي بن عيدان : ما قامت به الشرعية نسف التحالف بين المقاومة الجنوبية و الشرعية و أصبح الجنوب في حل من دعمها

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 06:03 مساءً

 

(المقاومة الجنوبية لم تخذل التحالف العربي وأبلت في معاركها باقل الامكانات) بن عيدان

 

قال الأكاديمي والباحث السياسي د حسين لقور بن عيدان : عندما جاءت عاصفة كانت المقاومة الجنوبية قد بدأت خوض معاركها مع قوات المخلوع المتحوثة في عدن و لحج و لم تخذل التحالف العربي بل واصلت معاركها باقل الامكانات و حتى تم تنظيم عملها بمساعدة التحالف فتحررت عدن فقط بعد ثلاثة اشهر من الحرب.

 

وقال بن عيدان : لقد قدمت المقاومة الجنوبية الانتصار تلو الانتصار  للشرعية و اهمها تحرير الجنوب و لحقها خوض معارك البقع في صعدة و تحرير المخا 

 

و اليوم ليس دفاعا عن بن بريك و عيدروس و امان و لا اعتراضا على المفلحي لكن ما قامت به الشرعية نسف التحالف الذي كان بين المقاومة الجنوبية و الشرعية و اصبحت في حل من دعمها بعد ان وضعت الشرعية نفسها مع اصطفاف قوى عدوان 94م علي الجنوب من جديد .

على الشرعية ان لا تختبر صبر الجنوبيون فمن هربوا و معهم عشرات الاف الجنود من صنعاء لن يقدموا للشرعية الا الهزائم اما الجنوب فان طريقه هو الاستقلال و بناء دولته بعيدا عن اليمننة.

 

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