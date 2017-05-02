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سمو الامير محمد بن سلمان يهاجم الاعلام الاخواني ويؤكد القدرة على اجتثاث المتمردين

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شبوه برس - متابعات - الرياض
الثلاثاء 02 مايو 2017 05:11 مساءً

 

أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن التحالف يستطيع اجتثاث الحوثي وصالح في أيام قليلة، وفي رد على الإعلامي داود الشريان حول موقف الإعلام المصري الذي صور للناس بأن العلاقات السعودية المصرية كادت أن تنقطع، أجاب الأمير محمد بن سلمان قائلا: " أنت تقصد الإعلام الإخونجي المصري".

 

جاء ذلك في البرومو الذي بثه حساب MBC عبر تويتر قبل قليل للإعلان عن الحوار الشامل لولي ولي العهد والذي يبثه التلفزيون السعودي اليوم (الثلاثاء) عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، و يقدمه الإعلامي داود الشريان وتبثه الـ MBC بالتزامن مع التلفزيون السعودي.

 

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