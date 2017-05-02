ناشطون : الإمارات تقدم إسهامات إغاثية وإنسانية رائدة

تتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية والإغاثية في اليمن ليبرز الهلال الأحمر الإماراتي كأسطول إغاثي تمكن بإصرار من الوصول إلی أكثر المناطق المحاطة بتعقيدات فرضتها التضاريس القاسية وحصار الميليشيا الانقلابية. وتأكيداً لهذا النهح يواصل «الهلال» توزيع المساعدات الإنسانية وقدم أمس مساعدات عذائية إلى أهالي مديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

واعتبر الدكتور عبد الرحمن سلام النابهي رئيس منظمة «كلنا واحد»، التي تعد من أبرز المنظمات الأهلية الناشطة في المجال الإغاثي وإحدى الأدوات المحلية لتوزيع المساعدات الإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات قدمت إسهامات إغاثية وإنسانية لا يمكن حصرها وساهمت بدور فاعل في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي فرضتها الحرب الداخلية.

ولفت الی أن الدعم الإنساني الإماراتي المقدم للمتضررين في اليمن لم ينحصر في المساعدات الإغاثية والطبية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وإنما أسهمت دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التكفل بعلاج عشرات المصابين داخل المستشفيات الإماراتية وفي عدد من الدول الأخرى على نفقتها.

وأكد الدكتور عبد العزيز أحمد القاضي رئيس ائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة أهلية يمنية ناشطة في المجال الإنساني والإغاثي في تصريح ل«الخليج» أن الإمارات تمثل الداعم الأول والأهم للاحتياجات الإنسانية العاجلة في المناطق المتضررة من الحرب، منوهاً بأن الكثير من المنظمات الأهلية الناشطة في المجال الإغاثي تعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي للتمكن من إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن من ينكر دور وإسهامات الإمارات في المجال الإغاثي والإنساني عليه أن يدرك أنه لولا ما قدمته الإمارات من مساعدات إنسانية وإغاثية لكانت الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت إلى حدود كارثية أكثر بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن.

واعتبرت الناشطة في المجال الإنساني والإغاثي بتعز أحلام عبد القادر المريسي أن الإمارات ستظل الأكثر قرباً لوجدان الإنسان اليمني، لما قدمته ولا تزال من دعم إنساني للبسطاء في اليمن الذين تقترن لديهم الإمارات بحضور وجداني لزايد الخير، طيب الله ثراه.

وواصلت هيئة الهلال، أمس، عملية توزيع المساعدات الغذائية بمديرية ميفعة بمناطق جول الريدة والوسطة والسبعين بشبوة. وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي: إن هذه المساعدات جاءت انطلاقاً من الحرص الذي توليه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن وتقديم يد العون والمساعدة لهم لاجتياز الأزمة التي يعيشونها جراء الظروف التي تمر بها اليمن.

وأكد حرص الهيئة على استمرار المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات شبوة.

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