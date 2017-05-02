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الجنرال الأحمر يحتجز قيادات جنوبية بارزة بقصره بالرياض

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شبوه برس - متابعات - الرياض
الثلاثاء 02 مايو 2017 02:00 مساءً

 

كشفت مصادر عسكرية رفيعة عن اقدام الجنرال علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على احتجاز عدد من القيادات العسكرية الجنوبية في قصر اقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وذلك بعد استدعاء بعضهم للعودة من العاصمة المصرية القاهرة الى الرياض،لغرض اقناعهم بضرورة مباركة وتمرير قرار اقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك ووزراء جنوبيين اخرين في حكومة بن دغر.

 

وقالت المصادر العسكرية المطلعة ان من بين المحتجزين اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد محسن الداعري قائد اللواء 14مدرع حرس جمهوري سابقا والعميد صالح الزنداني وقائد جنوبي رابع لم يعرف هويته بعد.

 

واضافت المصادر انه تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بعد تجريدهم من جوازات سفرهم وأخذها منهم شخصيا على اثر رفضهم تأييد قرارات إقالة الزبيدي والوزير المقاوم هاني بن بريك وكذا رفض اللواء فضل حسن تنفيذ أي أوامر من الأحمر لقمع اي تظاهرات مناهضة لقرارات هادي من المتوقع أن تخرج الخميس المقبل بعدن ومحافظات الجنوب،رفضا لقرارات هادي القاضية باقالة الزبيدي وبن بريك. واوضحت المصادر ان رفض اللواء حسن تنفيذ اوامره العسكرية، استدعاه، الى الاقدام بتصرف غاضب احتجز على ضوئه القيادات الجنوبية في قصره بالرياض ومنعهم بصورة اجبارية من العودة الى عدن لليوم الخامس على التوالي منذ استدعائهم من القاهرة عشية صدور تلك القرارات الجمهورية التي خلقت أكبر حالة من التوتر والرفض الشعبي الجنوبي المستمر لتمريرها، وسط دعوات جنوبية مستمرة للخروج في مسيرات وتظاهرة جنوبية مليونية الخميس المقبل تأكيدا على رفض تلك القرارات الفندقية والتمسك بشرعية الشعب الجنوبي ومقاومته الباسلة.وفق تعبير المصادر.

 

مصدر الخبر : موقع يافع نيوز الاخباري : http://www.yafa.news/archives/248963#ixzz4fuFINpiP

 

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