الجنرال الأحمر يحتجز قيادات جنوبية بارزة بقصره بالرياض كشفت مصادر عسكرية رفيعة عن اقدام الجنرال علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على احتجاز عدد من القيادات العسكرية الجنوبية في قصر اقامته في العاصمة السعودية الرياض. وذلك بعد استدعاء بعضهم للعودة من العاصمة المصرية القاهرة الى الرياض،لغرض اقناعهم

إبنة الشهيد ‘‘جعفر محمد سعد‘‘ تنفي منشورا نسبه حزب الاصلاح إليها يسيئ إلى الزبيدي نفت أبنة اللواء الشهيد جعفر محمد سعد صلتها بالمنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يسيء الى محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع. وقالت لينا جعفر محمد سعد لـ عدن لنج:لم اقرأ بعد المنشور المتداول ولكن أؤكد لكم أنني لن اكون سبب لفتنه يريد

لقد عصدتها أنت يا هادي .. فمتّنها بيدك .. هذا قولٌ يُقال لمن يتسبب لنفسه بمشكلة ويبحث عن حلها لدى غيره ! .. لقد كان الحراك الجنوبي في مقدمة القوى التي سارعت إلى إمتشاق السلاح والتحوّل من العمل السلمي إلى المقاومة المسلحة ، وقد أنخرط الآلاف من شباب وحتى شيوخ الحراك في صفوف المقاومة الجنوبية ، وقاتلوا بشراسة ،

التايمز البريطانية : تنظيـم ‘‘القاعدة‘‘ بدعم من الاخوان المسلمين يسعى لإستغلال الاوضاع في عدن قالت صحيفة التايمز البريطانية إن نفوذ وسيطرة تنظيم القاعدة المدعوم من حزب الاصلاح "فرع الاخوان المسلمين في اليمن" في محافظات جنوبي اليمن يعود إلى استغلاله حالة الفوضى التي تمر بها البلاد جراء الحرب. ويشير ريتشارد سبنسر موفد الصحيفة إلى العاصمة عدن، في تقريره الذي جاء