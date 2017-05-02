إبنة الشهيد ‘‘جعفر محمد سعد‘‘ تنفي منشورا نسبه حزب الاصلاح إليها يسيئ إلى الزبيدي
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شبوه برس - متابعات - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 01:39 مساءً
نفت أبنة اللواء الشهيد جعفر محمد سعد صلتها بالمنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يسيء الى محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع.
وقالت لينا جعفر محمد سعد لـ عدن لنج:لم اقرأ بعد المنشور المتداول ولكن أؤكد لكم أنني لن اكون سبب لفتنه يريد اشعالها ضعاف النفوس في هذا التوقيت.
واضافت:ولم اتصل يوما ما بمسؤول كائن من كان وحسبنا الله ونعم الوكيل
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