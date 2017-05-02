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لحج تزحف بكلها الأربعاء والخميس إلى عدن

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الثلاثاء 02 مايو 2017 01:18 مساءً

 

يدعو مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب والقطاع الشبابي والطلابي بمحافظة لحج كافة ابناء مديريات محافظة لحج الباسلة الى الاستعداد والزحف الكامل صباح يومي الاربعاء والخميس الموافق 3و4 مايو القادم الى العاصمة الجنوبية عدن وذلك من اجل المشاركة الفاعلة في المليونية الجنوبية التي سوف تقام في ساحة الحرية بساحة العروض بمدينة خورمكسر..

ان مجلس الحراك الثوري بمحافظة لحج والقطاع الشبابي والطلابي وهو يوجه دعوته هذه لكل شرفاء واحرار المحافظة للاحتشاد المليوني الصاخب فانه في الوقت نفسه يؤكد على اهمية انجاح مليونية الرابع من مايو بشكل اكبر وافضل خصوصا وان شعب الجنوب وثورته المباركة يواجهون في خضم الثبات الجنوبي العظيم والتصدي لمشاريع دولة الاحتلال اليمنية مشاريع التآمر والالتفاف على القضية الجنوبية التي قدمنا من اجلها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والاسرى والمشردين قسرا من قبل جحافل وازلام سلطة الاحتلال اليمنية.

وعليه يهيب مجلس الحراك الثوري وقطاع الشباب والطلاب بمحافظة لحج بكافة ابناء المحافظة باهمية الزحف والمشاركة الفاعلة في هذه المليونية المصيرية والتي نستطيع من خلالها توجيه الرسالة الجنوبية الى المجتمعين الاقليمي والدولي برفض شعب الجنوب التام الى كل المشاريع المنقوصة التي تهدف الى الالتفاف على هدف شعبنا العظيم والمتمثل في التحرير والاستقلال واقامة الدولة الجنوبية كاملة السيادة بحدود ماقبل مايو1990م ...

 

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