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لطفي شطارة : من مدينة عدن قامت الوحدة وفيها ستدفن

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 02 مايو 2017 12:55 مساءً

 

قال السياسي والاعلامي الجنوبي الزميل "لطفي شطاره" أن لديه شعور ان قرارات هادي الأخيرة ستقلب الموازين في الجنوب ..

الإعلام اليمني ورسائل التأييد للشرعية لقرارها عزل محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وكذا الوزير الشيخ هاني بن بريك من منصبيها ، دليل على حجم الخطأ الذي قامت به السلطة وتضلل العالم بأن الجميع مؤيد لقرارها،   مع أن الأرض والواقع يقول عكس ذلك فالسيارات تتزين باسم عيدروس والناس تتحرك بالاعلام  .. الشرعية لم تستمع عندما قلنا مرار ان الزبيدي ليس محافظ فحسب بل حامل أمين لمشروعنا الذي ناضلنا من أجله.

بالفعل وكما قال السفير الألماني اندرياس كيندل ان الأنظار على عدن ، فمنها أعلنت الوحدة ومنها سيأتي الخلاص بأذن الله.

 

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