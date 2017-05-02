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هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستعد لتنفيذ مشروع ‘‘إفطار صائم‘‘ بمحافظة حضرموت ساحلاً ووادياً

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شبوه برس - خاص - المكلا - علي الجفري
الثلاثاء 02 مايو 2017 12:49 مساءً

 

اعلنت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي عن اكتمال استعداداتها لتنفيذ مشروع إفطار صائم بمحافظة حضرموت ساحلاً ووادياً للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وتقدم الهيئة خلال هذا العام آلاف الوجبات الجاهزة الرمضانية تتوزع طوال شهر رمضان الكريم على مختلف مدن ومديريات محافظة حضرموت

رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد عبدالله المسافري، أكد بأن المشروع يأتي في أطار المساهمة في ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل وتوسعة مظلة العمل الإنساني ونشر روح العطاء الخيري والتطوعي بين أفرداه لمساندة الضعفاء والمحتاجين خصوصا مع حلول هذا الشهر الفضيل انسجاما مع تعاليم ديننا الحنيف.

 

لافتاً الى ان الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع في كل عام لتحقيق جملة أهداف منها الاستجابة للأمر الرباني بإطعام الطعام واستغلال الشهر الكريم في عمل الخير، مبيناً أن المشروع يقدم وجبة متكاملة تكفي الصائم حال فطره.

ويعتبر مشروع إفطار الصائم أحد عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم في تجسيد قيم التآخي والتسامح ليعم الخير كل من هم بحاجة للتخفيف عنهم.

وتحرص الهيئة على التعاقد مع أفضل المطاعم لتوفير وجبات إفطار صحية يوميا قبل موعد الإفطار طوال شهر رمضان المبارك وسط أجواء يعمها التآخي والتراحم بين فرق التوزيع وجموع الصائمين.

 

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