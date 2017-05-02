شاتم الملك ‘‘عبدالله بن عبدالعزيز‘‘ رحمه الله يتربع على مكتب الرئيس هادي في الرياض (توثيق)

وجه مغرد خليجي تهمة سب للمغفور له بإذن الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل رحمهم الله جميعا بواسع رحمته إلى عبدالله بن عبدالله العليمي القيادي في حزب الاصلاح اليمني وعضو الحركة الدولية للإخوان المسلمين مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وخطيب ساحة اعتصام حزب الاصلاح في مدينة كريتر عدن إبان ما سمي بثورة التغيير العام 2011م ومنها قفز في وظيفة عليا في رئاسة الجمهورية لا تتناسب مع حداثة سنه وإنعدام خبرته السياسية والإدارية وهو المتخرج لاحقا من جامعة عدن , والعليمي من مواليد مديرية بيحان الأعلى محافظة شبوه .

وقال المغرد الإمارتي حمد المزروعي في تغريده رصدها موقع "شبوه برس" : الأخونجي الثائر أيام "الربيع العبري" والشاتم للخليج وحكامه يصبح مدير مكتب رئيس الجمهورية وشريك ابن الرئيس اليمني تستحق الأفضل .

ونشر المزروعي في تغريده أخرى صورة للعليمي وهو يخطب في ساحة الاصلاح يشتم الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى بواسع رحمته جاء فيها : عبدالله العليمي وهو يخطب بساحة كريتر في عدن 2011م أثناء الربيع العبري وتهجمه على الإمارات والسعودية ولن ننسى شتمه للملك عبدالله .

*- مرفق صور للتغريدات وصور العليمي بائسا قبل الشتم والوظيفة ومنعما بعد الشتم والوظيفة .

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