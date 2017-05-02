قوة أمنية تعثر على منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا قرب عدن

تمكنت قوات الطوارىء بقيادة العميد منير المشألي (ابو اليمامة) من العثور على منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الوهط على مدخل عدن ، في أحد الأحواش المهجورة وكانت معدة للقيام بأعمال تخل بالأمن والأستقرار في العاصمة عدن .

وفي اتصال مع القائد ابو اليمامة أكد أن قوات الطوارئ بجميع منتسبيها لن تتأخر يوما عن نداء الوطن وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة محذرا بعض القوى السياسية من استغلال بعض ضعفاء الأنفس والمرتزقة للعبث بالأمن في جنوبنا الحبيب .

من\ قاسم الثوباني

اتبعنا على فيسبوك