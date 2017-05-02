د. باصرة : شهر العسل انتهى بين الحراك الجنوبي والشرعية واتوقع اقالة محافظين اخرين

وقال باصرة في مداخلة تلفزيونية لبرنامج ( قضايانا ) الذي بثته قناة الغد المشرق مساء اليوم الاثنين : (( الحراك الجنوبي فقد الكثير من شعبيته حينما شارك في السلطة ، فالكهرباء تنقطع لاكثر من اربع ساعات متواصلة و المجاري تطفح في كل مكان ، وكان يفترض على المحافظ عيدروس ان يستقيل طالما ان السلطة لم تدعمه في توفير الخدمات خلال الفترة الماضية )) .

ولفت باصرة الى ان هناك صراع خفي داخل الشرعية بين الاصلاح الذي يصر على الستة الاقاليم وبين الحراك الجنوبي السلمي .

وعن المظاهرات الرافضة للاقالة والمليونية التي يجري التحشيد لها يوم الخميس القادم ، قال باصرة : (( الساحات تلعب دور في الضغط ولكنها لا تحل مشكلة ، الحل يجب ان يكون شامل ضمن المشكلة اليمنية كلها وفي مقدمتها حل مشكلة الحرب )) .. مشيرا الى ان موضوع الجنوب وحل القضية الجنوبية لن يتم من خلال المليونيات بل عبر ايقاف الحرب والذهاب الى حوار سياسي .

واستغرب باصرة ذهاب الحكومة الى مؤتمر المانحين في جنيف بوفد يتكون من سبعة وعشرين شخص ودعوة كل سفراءها في اوروبا الى سويسرا والاقامة في فنادق فاخرة وصرف بدل سفر في حين هناك قطاعات كبيرة من الشعب بلا مرتبات منذ اشهر .

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