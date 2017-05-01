منذ 55 دقيقه
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تؤكد مواصلة أعمالها الإنسانية في المناطق المحررة
  نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعليق جهودها الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة لأي سبب كان.   وأكد مصدر رسمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم الإنسانية لإغاثة  الشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة وبجهود مضاعفة أكثر من ذي قبل. وأضاف المصدر أن لديهم حزمة مشاريع
منذ 58 دقيقه
الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن : نحن غير مسؤولين عن حماية مسيرة أبناء تعز
  أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة عدن جنوبي اليمن عن عدم مسؤوليتها عن حماية المسيرة التي انطلقت اليوم من تعز وقيل أنها متجهه صوب عدن وتحمل عنوان "مسيرة البطون الهاوية".   وعلقت على تلك المسيرة بأنها تأتي في ضل احتقان تشهده العاصمة عدن واحتجاجات واسعة رافضة
منذ ساعه و دقيقه
القيادي بحراك شبوة رائد ضباب : سنتجه الى عدن لحماية شرعية المقاومة
  قال القيادي في الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة رائد ضباب العولقي ان المسيرة التي شهدتها عتق اليوم تضامنا مع اللواء عيدروس الزبيدي ومع المقاومة الجنوبية ومشروعها التحرري هي تمهيد للتوجه الى عدن مع بقية ابناء الجنوب . واكد ضباب في تصريح لوكالة الانباء الجنوبية سما ان هدفنا
منذ ساعه و 11 دقيقه
حضرموت محافظة السلام والتنمية
  حضرموت الخير تسعى إلى ترسيخ الأمن والأستقرار وعودة الحياة الطبيعية. أنها تشق طريقها نحو التنمية والأزدهار واللحاق بركب دول الجوار. حفظها الله من الحرب العبثية الدائره في المنطقة طوال أكثر من عامين ولازالت مشتعلة هنا وهناك حولنا يغذيها تجار الحروب. حضرموت خطاً أحمر في
منذ ساعه و 13 دقيقه
فاروق ناصر يصور المشهد الحالي قبل 32 عاما
  يسري على هذه البلاد المقولة المعروفة "ما غريب إلا الشيطان"، أمور غريبة شاذة وبعضها مثير للسخرية وبعضها عبارة عن نكات باردة تطلق في عز الشتاء.. الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ في سياق مخطط "حدود الدم" الذي يسري على بلاد العرب ومنها هذه البلاد، حيث أسندت دوائر استخبارية خارجية
الرئيسية اخبار المحافظات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تؤكد مواصلة أعمالها الإنسانية في المناطق المحررة
اخبار المحافظات

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تؤكد مواصلة أعمالها الإنسانية في المناطق المحررة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 01 مايو 2017 11:30 مساءً

 

نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعليق جهودها الإنسانية في عدن والمحافظات المحررة لأي سبب كان.

 

وأكد مصدر رسمي في الهيئة أنهم ماضون في جهودهم الإنسانية لإغاثة  الشعب اليمني في كافة المحافظات المحررة وبجهود مضاعفة أكثر من ذي قبل.

وأضاف المصدر أن لديهم حزمة مشاريع يجري العمل عليها ستنفذ قريبا منها توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك وكذلك إقامة مشروع إفطار الصائم وأيضا توزيع كسوة العيد لأسر الشهداء في المحافظات المحررة كما تم العمل به خلال العامين الماضيين.

 

وكانت إشاعات  انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعليق الجهود الإنسانية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي،  وهو ما نفاه مصدر مسؤول في الهيئة نفياً قاطعاً .

 

يشار الى ان الهيئة تنفذ حالياً عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات المحررة، كما كان لها دور بارز في تطبيع الحياة في هذه المحافظات .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة