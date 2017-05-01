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الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن : نحن غير مسؤولين عن حماية مسيرة أبناء تعز

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 01 مايو 2017 11:27 مساءً

 

أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة عدن جنوبي اليمن عن عدم مسؤوليتها عن حماية المسيرة التي انطلقت اليوم من تعز وقيل أنها متجهه صوب عدن وتحمل عنوان "مسيرة البطون الهاوية".

 

وعلقت على تلك المسيرة بأنها تأتي في ضل احتقان تشهده العاصمة عدن واحتجاجات واسعة رافضة للقرارات التي اصدرتها الرئاسة اليمنية.

 

وتساءلت كيف تأتي هذه المسيرة إلى عدن في الوقت الذي لا تتواجد فيه أي قيادات من قيادة الشرعية في عدن ، حيث أن الرئاسة والحكومة غير متواجدة في عدن.

 

وقالت الأجهزة الأمنية والعسكرية إن الاحتقان في الشارع وكذلك بقاء المواجهات في الجبهات وتحديدا كرش والصبيحة وجبهات الساحل الغربي يجعلها تخلي مسؤوليتها عن حماية تلك المسيرة التي أتت تحت عنوان "البطون الخاوية".

 

 الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدن إضافة بأن على الجهات القائمة على تلك المسيرة أن تتحمل كامل المسؤولية في حال حدث تصدي أو عرقلة لمسيرتهم.

 

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