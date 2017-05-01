القيادي بحراك شبوة رائد ضباب : سنتجه الى عدن لحماية شرعية المقاومة

قال القيادي في الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة رائد ضباب العولقي ان المسيرة التي شهدتها عتق اليوم تضامنا مع اللواء عيدروس الزبيدي ومع المقاومة الجنوبية ومشروعها التحرري هي تمهيد للتوجه الى عدن مع بقية ابناء الجنوب . واكد ضباب في تصريح لوكالة الانباء الجنوبية سما ان هدفنا واضح وهو ليس استعادة المناصب بل حماية المشروع العام للثورة الجنوبية التي تتعرض اليوم لاستبعاد قسري بهدف سيطرة الجنرال محسن وحزب الاصلاح على زمام الامور في عدن والجنوب

مشددا على اهمية ان يفضي التجمع الجماهيري الحاشد في عدن الى صناعة مجلس او كيان سياسي لتمثيل الجنوب حيث ان الشعب لن يقبل مادون هذا ولن يقبل ان تكون مجرد تظاهرة كما حدث في السنوات الماضية

مختتما تصريحه بالتاكيد على ان الجنوب يواجه منعطف خطر يجب تجاوزه بولادة مكون سياسي وهو مانامل ان تفرزه الايام القادمة

*كلنا عيدروس*

*كلنا بن بريك*

*كلنا الجنوب العربي*

*موعدنا عدن الخميس*

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