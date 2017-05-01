حضرموت محافظة السلام والتنمية

حضرموت الخير تسعى إلى ترسيخ الأمن والأستقرار وعودة الحياة الطبيعية. أنها تشق طريقها نحو التنمية والأزدهار واللحاق بركب دول الجوار. حفظها الله من الحرب العبثية الدائره في المنطقة طوال أكثر من عامين ولازالت مشتعلة هنا وهناك حولنا يغذيها تجار الحروب. حضرموت خطاً أحمر في وجه من عبث بمقدراتها البشرية والمادية وحاول طمس هويتها. الحضارم ألفوا السلام ولم يكونوا يوماً ما بؤرة للأرهاب والتطرف .

24 أبريل عام 2016م كان يوماً مشهوداً في حياة الحضارم نقلهم من الفرجة على أوضاعهم التى ساءت إلى تمكينهم من بسط يدهم على الأرض والثروه والأنسان. أمام هذه الصحوه الحضرمية حاول الأعداء إلى نشر المخدرات بين الشباب مستغلين الظروف الصعبة التى نمر بها. كانت حضرموت ممراً آمناً للمخدرات فتحولت فجأة إلى مستهلك لهذه السموم. لن يقف أعداء السلام والتنمية مكتوفي الأيدي أمام ما يجري. المؤامرات مستمره من أجل تعطيل حركة الشباب ووقف مساهماتهم في البناء والدفاع عن حضرموت. مطلوب رص الصفوف ووحدة الكلمة .

المهمة الرئيسية تكمن في سد الثغرات التى نتوقع أن يستخدمها هؤلاء الأعداء. نتنازل لبعضنا البعض ولا نقصي أحداً من المشاركة في الدفاع والبناء. الوطن ملك الجميع. نكون في يقطة دائمة لمنع من يحاول خلخلة أوضاع حضرموت السياسية والأقتصادية والأجتماعية. أتمنى أن نجعل حضرموت أنموذج للتماسك الأجتماعي والتطور والنماء والأزدهار .

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